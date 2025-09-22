HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Dónde y a qué hora ver HOY el 'Balón de Oro 2025'?
¿Dónde y a qué hora ver HOY el 'Balón de Oro 2025'?     ¿Dónde y a qué hora ver HOY el 'Balón de Oro 2025'?     ¿Dónde y a qué hora ver HOY el 'Balón de Oro 2025'?     
Espectáculos

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano conquistó al público en Miami durante el Festival ‘¡Ataca Sergio! All Stars Concert’, recibiendo una ovación inesperada que confirmó su proyección internacional.

Previamente, Corazón Serrano también se había presentado en canales como Univisión. Foto: composiciónLR/Instagram/corazonserranoperu
Previamente, Corazón Serrano también se había presentado en canales como Univisión. Foto: composiciónLR/Instagram/corazonserranoperu

Corazón Serrano conquistó el corazón del público en Miami durante el festival ‘¡Ataca Sergio! All Stars Concert’, realizado el pasado 21 de septiembre. Bajo la dirección del reconocido productor Sergio George, el evento reunió a más de quince artistas latinos de talla internacional como Gente de Zona, Jay Wheeler y Luis Enrique. Entre ellos, la agrupación peruana terminó llevándose una de las ovaciones más fuertes de la noche.

Su participación fue una grata sorpresa dentro de un cartel cargado de salsa y reggaeton. Para muchos, ver al grupo formado por los hermanos Guerrero Neira en un escenario de este nivel fue inesperado, pero su carisma y el poder de su cumbia los convirtieron en uno de los actos más recordados del concierto.

TE RECOMENDAMOS

Conoce a tu ARCÁNGEL PROTECTOR junto a SOFÍA ARANCIBIA y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Lesly Águila se emociona en concierto de Corazón Serrano en vivo tras recibir un regalo en homenaje a su fallecida abuelita

lr.pe

Corazón Serrano arrasa en Miami durante concierto organizado por Sergio George

La actuación de Corazón Serrano en el evento producido por Sergio George sorprendió al público desde el primer acorde. Con temas populares como 'Hasta la Raíz', 'Mix Poco Yo', 'Díganle' y 'Mix Dina', el grupo logró que miles de asistentes se pusieran de pie en el Kaseya Center.

A pesar de no ser una agrupación habitual en festivales de salsa, el grupo logró conectar con el público a través de su impecable interpretación en vivo y una puesta en escena que fusionó lo tradicional con lo contemporáneo. La líder de la agrupación, Irma Guerrero, agradeció al público estadounidense por la cálida recepción antes de despedirse con su último tema.

Las reacciones no se hicieron esperar, tanto en el recinto como en redes sociales, donde miles de comentarios y publicaciones celebraron su presentación como un momento histórico para la cumbia andina.

PUEDES VER: Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

lr.pe

Piden a Corazón Serrano que sigan cantando durante concierto en Miami

El momento más emblemático de la presentación llegó cuando, al finalizar su repertorio, los gritos de “¡otra, otra!”, llenaron el recinto. El público, visiblemente conmovido por la actuación de Corazón Serrano, pidió que el grupo regresara al escenario para continuar entonando sus éxitos.

La ovación fue tan intensa que varios de los asistentes captaron el instante en video y lo compartieron en plataformas como Instagram y TikTok, donde se viralizó rápidamente. Figuras públicas como 'Tefi' Valenzuela y Hugo García, presentes en el evento, expresaron su orgullo por ver a un grupo peruano conquistar al público en Estados Unidos.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Asimismo, las redes sociales se llenaron de mensajes de éxito por parte de la comunidad peruana y latinoamericana. “Corazón Serrano rompiendo barreras, empezó desde abajo y mira hasta dónde están”, “qué lindo que pedían otra, otra” o “definitivamente son las mejores”, fueron algunas de las reacciones que desató la presentación.

Notas relacionadas
Lesly Águila, de Corazón Serrano, responde conmovedora pregunta sobre su gemela: “Falleció por negligencia”

Lesly Águila, de Corazón Serrano, responde conmovedora pregunta sobre su gemela: “Falleció por negligencia”

LEER MÁS
Susana Alvarado pasa terrible susto tras ser golpeada por un dron durante concierto en Chiclayo

Susana Alvarado pasa terrible susto tras ser golpeada por un dron durante concierto en Chiclayo

LEER MÁS
Corazón Serrano llega al Parque de la Exposición para cerrar el ‘Vivo x el Derecho’

Corazón Serrano llega al Parque de la Exposición para cerrar el ‘Vivo x el Derecho’

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje tras polémica por presunta infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo

Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje tras polémica por presunta infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo

LEER MÁS
Rafael Cardozo admite error al pedirle matrimonio a Cachaza tras revelarse su próxima boda: "Estábamos en problemas"

Rafael Cardozo admite error al pedirle matrimonio a Cachaza tras revelarse su próxima boda: "Estábamos en problemas"

LEER MÁS
Susan Ochoa: ¿cuál es su verdadera estatura y cómo llego a la fama?

Susan Ochoa: ¿cuál es su verdadera estatura y cómo llego a la fama?

LEER MÁS
Janet Barboza llora al hablar de su única hija y le pide perdón en pleno programa: “El tiempo se perdió”

Janet Barboza llora al hablar de su única hija y le pide perdón en pleno programa: “El tiempo se perdió”

LEER MÁS
Benicio del Toro, Andrés Parra, Mauricio Mejía y los actores que dieron vida a Pablo Escobar

Benicio del Toro, Andrés Parra, Mauricio Mejía y los actores que dieron vida a Pablo Escobar

LEER MÁS
Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Flor Polo se quebró por culpa de su perro: "Lo podíamos haber solucionado"

Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Flor Polo se quebró por culpa de su perro: "Lo podíamos haber solucionado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Tomás Gálvez?: perfil y hoja de vida de nuevo fiscal de la Nación vinculado a Los Cuellos Blancos

Reforma de pensiones perpetúa el oligopolio de las AFP pese a relato fujimorista de "competencia"

Pago IVSS confirmado para septiembre 2025: cuándo depositan, cronograma y consulta con cédula para pensionados

Espectáculos

Rafael Cardozo admite error al pedirle matrimonio a Cachaza tras revelarse su próxima boda: "Estábamos en problemas"

Rafael Cardozo sorprende con su reacción en vivo al enterarse de próxima boda de Cachaza con André Bankoff

Magaly Medina causa furor al aparecer en show de Ricardo Mendoza y Jorge Luna en la Torre Eiffel

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

Morgan Quero: Minedu gastó más de S/9000 en ropa, lavandería y galletas desde el inicio de su gestión

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota