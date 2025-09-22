Corazón Serrano conquistó el corazón del público en Miami durante el festival ‘¡Ataca Sergio! All Stars Concert’, realizado el pasado 21 de septiembre. Bajo la dirección del reconocido productor Sergio George, el evento reunió a más de quince artistas latinos de talla internacional como Gente de Zona, Jay Wheeler y Luis Enrique. Entre ellos, la agrupación peruana terminó llevándose una de las ovaciones más fuertes de la noche.

Su participación fue una grata sorpresa dentro de un cartel cargado de salsa y reggaeton. Para muchos, ver al grupo formado por los hermanos Guerrero Neira en un escenario de este nivel fue inesperado, pero su carisma y el poder de su cumbia los convirtieron en uno de los actos más recordados del concierto.

Corazón Serrano arrasa en Miami durante concierto organizado por Sergio George

La actuación de Corazón Serrano en el evento producido por Sergio George sorprendió al público desde el primer acorde. Con temas populares como 'Hasta la Raíz', 'Mix Poco Yo', 'Díganle' y 'Mix Dina', el grupo logró que miles de asistentes se pusieran de pie en el Kaseya Center.

A pesar de no ser una agrupación habitual en festivales de salsa, el grupo logró conectar con el público a través de su impecable interpretación en vivo y una puesta en escena que fusionó lo tradicional con lo contemporáneo. La líder de la agrupación, Irma Guerrero, agradeció al público estadounidense por la cálida recepción antes de despedirse con su último tema.

Las reacciones no se hicieron esperar, tanto en el recinto como en redes sociales, donde miles de comentarios y publicaciones celebraron su presentación como un momento histórico para la cumbia andina.

Piden a Corazón Serrano que sigan cantando durante concierto en Miami

El momento más emblemático de la presentación llegó cuando, al finalizar su repertorio, los gritos de “¡otra, otra!”, llenaron el recinto. El público, visiblemente conmovido por la actuación de Corazón Serrano, pidió que el grupo regresara al escenario para continuar entonando sus éxitos.

La ovación fue tan intensa que varios de los asistentes captaron el instante en video y lo compartieron en plataformas como Instagram y TikTok, donde se viralizó rápidamente. Figuras públicas como 'Tefi' Valenzuela y Hugo García, presentes en el evento, expresaron su orgullo por ver a un grupo peruano conquistar al público en Estados Unidos.

Asimismo, las redes sociales se llenaron de mensajes de éxito por parte de la comunidad peruana y latinoamericana. “Corazón Serrano rompiendo barreras, empezó desde abajo y mira hasta dónde están”, “qué lindo que pedían otra, otra” o “definitivamente son las mejores”, fueron algunas de las reacciones que desató la presentación.