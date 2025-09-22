HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     
Sociedad

Fidel Ayala, excompositor de Cantaritos de Oro, iniciará acciones legales contra el grupo tras acusaciones de violación de derechos de autor y estafa

El grupo de cumbia norteña vive una crisis luego de que el artista se alejara del grupo. En esta entrevista decide contar su versión de los hechos.

Ayala dice que tomará acciones legales contra los integrantes de Cantaritos de Oro tras acusarlo de violación de derechos de autor y estafa . Foto: Almendra Ruesta, La República
Ayala dice que tomará acciones legales contra los integrantes de Cantaritos de Oro tras acusarlo de violación de derechos de autor y estafa . Foto: Almendra Ruesta, La República

Una batalla legal se vive a la interna del grupo Cantaritos de Oro, una agrupación familiar de cumbia norteña creada por los hermanos Ayala en los años 80. La crisis se hizo pública tras la publicación de una entrevista en un diario de alcance nacional donde se acusó a Fidel Ayala, compositor y aún integrante del grupo, de estafa, falsificación de documentos y violación de derechos de autor. 

Ante las declaraciones emitidas por el representante legal de Cantaritos de Oro, el artista y su hijo, Andy Ayala, decidieron pronunciarse desde su estudio ubicado en la provincia de Piura.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

—La defensa de Cantaritos de Oro argumentó que usted habría usado como excusa su salud para separarse del grupo, ¿es así?

Yo caí mal hace más de un año con una enfermedad que se llama meniere. Me recomendaron evitar tener cólera. La empresa desde hace muchos años, viene teniendo una serie de inconvenientes, siempre había problemas. Yo tuve un problema con uno de los integrantes, el señor me desconoció como dueño y como compositor. Dos días después de esa situación, caí mal (...) Ellos, mis hermanos, conocen mi condición. Tengo las pruebas: los resultados de mis exámenes en la clínica Peruano Japonés.

—¿Tras su superación, usted creó un nuevo grupo, Cantaritos de Oro de Fidel Ayala?

Yo he solicitado mi retiro formal de la empresa, pero ellos lo han rechazado. En vista que no lo quieren aceptar, yo sigo en Cantaritos de Oro, pero ahora de Fidel Ayala, que tocará por primera vez el próximo 5 de octubre en Paita. Lo hemos constituido legalmente este año, no hay ningún conflicto con el nombre y ya está patentado.

—¿Que tiene para decir sobre la acusación de que se habría apoderado de los derechos de autor?

Soy autor y compositor de muchas de las obras emblemáticas de la agrupación. En ningún momento me he facultado a registrar canciones que no son mías. Todas las canciones que están registradas en Apdayc son de mi autoría, tanto la letra como la música. Estamos hablando de "Corazón sincero, "Vuelve cariñito", "No llores corazón", temas que me pertenecen al 100% como autor y compositor.

Ellos sabían (del registro de canciones), desde el primer volumen en el 87, nunca se han opuesto.

—En esa línea, se indicó que usted habría intentado reclamar la autoría del nuevo tema estrenado por la agrupación, "Vete de Aquí"

La canción tiene su autor. Yo estoy defendiendo mi derecho como creador de los sonidos. Los creaba para cierta canción; están presentes en toda la discografía de Cantaritos de Oro. yo también lo tengo patentado. Si quieren hacer música, que lo hagan, pero creen su propio sonido.

—¿Planea tomar acciones en contra de la agrupación?

Les estoy prohibiendo que interpreten mis canciones. Viene desobedeciendo y, por eso, yo he optado por crear mi grupo. También estoy pidiendo que se reconozca mi tiempo de trabajo, mis beneficios por 47 años de trabajo y por ser socio. Ellos están haciendo una serie de denuncias sin ningún sustento, me están difamando.

PUEDES VER: Suspensión de clases en esta región del Perú el miércoles 24 de septiembre: conoce la razón oficial

lr.pe

Falsificación y apropiación de redes sociales

Sobre la presunta falsificación de la firma del gerente de Cantaritos de Oro, Andy Ayala, hijo de Fidel Ayala, señaló que en el año 2019 este les habría informado que se había firmado un contrato con la empresa ONErpm.

"En este documento se indicaba de manera expresa que todos los derechos de Cantaritos sobre los fonogramas pasarían al exmanager del grupo. Se perdieron todas las plataformas y redes que distribuían la música del grupo en manos de un tercero, la única forma que tuvimos de recuperarlos fue por medio de los derechos de autor de mi papá", acotó Ayala.

Ahora este poder quedó en manos de Fidel Ayala, razón por la que se les habría acusado de haber propiciado el hecho con la falsificación de la firma del gerente. Por último, en cuanto a la monetización, Andy sostuvo que los primeros pagos se distribuyeron entre los miembros de la empresa pese a que el dinero debía ir al compositor. "Es muy poco dinero el que ingresa", aseguró.

Por último, tanto Fidel Ayala como su hijo sostuvieron que no cederían el acceso a las plataformas ya que había sido un esfuerzo por el que no habían sido remunerados y porque contarían con los derechos de autor sobre todos los fonogramas, lo que, según ellos, no permitiría a otros administrar la cuenta ni subirlo en otras plataformas.

Cabe señalar que hasta el cierre de esta publicación no se ha obtenido una respuesta por parte del resto de integrantes de Cantaritos de Oro sobre las palabras emitidas por su excompositor.

Notas relacionadas
Suspensión de clases en esta región del Perú el miércoles 24 de septiembre: conoce la razón oficial

Suspensión de clases en esta región del Perú el miércoles 24 de septiembre: conoce la razón oficial

LEER MÁS
Corte de Piura inaugura Curso de Orientadoras Judiciales 2025

Corte de Piura inaugura Curso de Orientadoras Judiciales 2025

LEER MÁS
Jueces escolares conocieron el funcionamiento de los juzgados de Paz Letrado de Piura

Jueces escolares conocieron el funcionamiento de los juzgados de Paz Letrado de Piura

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

LEER MÁS
Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

LEER MÁS
¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

LEER MÁS
Seal anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas y horarios afectados para este 22 y 23 de septiembre?

Seal anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas y horarios afectados para este 22 y 23 de septiembre?

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios de Sedapal para este 22 de septiembre vía Sedapal

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios de Sedapal para este 22 de septiembre vía Sedapal

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Suspensión de clases en esta región del Perú el miércoles 24 de septiembre: conoce la razón oficial

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota