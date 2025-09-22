Fidel Ayala, excompositor de Cantaritos de Oro, iniciará acciones legales contra el grupo tras acusaciones de violación de derechos de autor y estafa

Ayala dice que tomará acciones legales contra los integrantes de Cantaritos de Oro tras acusarlo de violación de derechos de autor y estafa . Foto: Almendra Ruesta, La República

Ayala dice que tomará acciones legales contra los integrantes de Cantaritos de Oro tras acusarlo de violación de derechos de autor y estafa . Foto: Almendra Ruesta, La República

Una batalla legal se vive a la interna del grupo Cantaritos de Oro, una agrupación familiar de cumbia norteña creada por los hermanos Ayala en los años 80. La crisis se hizo pública tras la publicación de una entrevista en un diario de alcance nacional donde se acusó a Fidel Ayala, compositor y aún integrante del grupo, de estafa, falsificación de documentos y violación de derechos de autor.

Ante las declaraciones emitidas por el representante legal de Cantaritos de Oro, el artista y su hijo, Andy Ayala, decidieron pronunciarse desde su estudio ubicado en la provincia de Piura.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

—La defensa de Cantaritos de Oro argumentó que usted habría usado como excusa su salud para separarse del grupo, ¿es así?

—Yo caí mal hace más de un año con una enfermedad que se llama meniere. Me recomendaron evitar tener cólera. La empresa desde hace muchos años, viene teniendo una serie de inconvenientes, siempre había problemas. Yo tuve un problema con uno de los integrantes, el señor me desconoció como dueño y como compositor. Dos días después de esa situación, caí mal (...) Ellos, mis hermanos, conocen mi condición. Tengo las pruebas: los resultados de mis exámenes en la clínica Peruano Japonés.

—¿Tras su superación, usted creó un nuevo grupo, Cantaritos de Oro de Fidel Ayala?

—Yo he solicitado mi retiro formal de la empresa, pero ellos lo han rechazado. En vista que no lo quieren aceptar, yo sigo en Cantaritos de Oro, pero ahora de Fidel Ayala, que tocará por primera vez el próximo 5 de octubre en Paita. Lo hemos constituido legalmente este año, no hay ningún conflicto con el nombre y ya está patentado.

—¿Que tiene para decir sobre la acusación de que se habría apoderado de los derechos de autor?

—Soy autor y compositor de muchas de las obras emblemáticas de la agrupación. En ningún momento me he facultado a registrar canciones que no son mías. Todas las canciones que están registradas en Apdayc son de mi autoría, tanto la letra como la música. Estamos hablando de "Corazón sincero, "Vuelve cariñito", "No llores corazón", temas que me pertenecen al 100% como autor y compositor.

Ellos sabían (del registro de canciones), desde el primer volumen en el 87, nunca se han opuesto.

—En esa línea, se indicó que usted habría intentado reclamar la autoría del nuevo tema estrenado por la agrupación, "Vete de Aquí"

—La canción tiene su autor. Yo estoy defendiendo mi derecho como creador de los sonidos. Los creaba para cierta canción; están presentes en toda la discografía de Cantaritos de Oro. yo también lo tengo patentado. Si quieren hacer música, que lo hagan, pero creen su propio sonido.

—¿Planea tomar acciones en contra de la agrupación?

—Les estoy prohibiendo que interpreten mis canciones. Viene desobedeciendo y, por eso, yo he optado por crear mi grupo. También estoy pidiendo que se reconozca mi tiempo de trabajo, mis beneficios por 47 años de trabajo y por ser socio. Ellos están haciendo una serie de denuncias sin ningún sustento, me están difamando.

Falsificación y apropiación de redes sociales

Sobre la presunta falsificación de la firma del gerente de Cantaritos de Oro, Andy Ayala, hijo de Fidel Ayala, señaló que en el año 2019 este les habría informado que se había firmado un contrato con la empresa ONErpm.

"En este documento se indicaba de manera expresa que todos los derechos de Cantaritos sobre los fonogramas pasarían al exmanager del grupo. Se perdieron todas las plataformas y redes que distribuían la música del grupo en manos de un tercero, la única forma que tuvimos de recuperarlos fue por medio de los derechos de autor de mi papá", acotó Ayala.

Ahora este poder quedó en manos de Fidel Ayala, razón por la que se les habría acusado de haber propiciado el hecho con la falsificación de la firma del gerente. Por último, en cuanto a la monetización, Andy sostuvo que los primeros pagos se distribuyeron entre los miembros de la empresa pese a que el dinero debía ir al compositor. "Es muy poco dinero el que ingresa", aseguró.

Por último, tanto Fidel Ayala como su hijo sostuvieron que no cederían el acceso a las plataformas ya que había sido un esfuerzo por el que no habían sido remunerados y porque contarían con los derechos de autor sobre todos los fonogramas, lo que, según ellos, no permitiría a otros administrar la cuenta ni subirlo en otras plataformas.

Cabe señalar que hasta el cierre de esta publicación no se ha obtenido una respuesta por parte del resto de integrantes de Cantaritos de Oro sobre las palabras emitidas por su excompositor.