HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Barcelona vs Valencia EN VIVO: sigue el partido por la fecha 4 de LaLiga
Barcelona vs Valencia EN VIVO: sigue el partido por la fecha 4 de LaLiga     Barcelona vs Valencia EN VIVO: sigue el partido por la fecha 4 de LaLiga     Barcelona vs Valencia EN VIVO: sigue el partido por la fecha 4 de LaLiga     
Sociedad

Consejo de Mujeres Awajún exige justicia y protección ante aumento de violencia sexual en Condorcanqui

La UGEL de Condorcanqui registró, entre 2010 y 2025, más de 520 denuncias de abuso sexual contra escolares. Lamentablemente, la presidenta del consejo, Rosemary Pioc, advirtió que estos casos continúan en aumento, al igual que el número de contagios de VIH en niñas y adolescentes de Amazonas


La lejanía, ausencia de autoridades y políticas preventivas han hecho de Condorcanqui una provincia insegura para las escolares. Foto: LR
La lejanía, ausencia de autoridades y políticas preventivas han hecho de Condorcanqui una provincia insegura para las escolares. Foto: LR

La impunidad persiste en Condorcanqui. El Consejo de Mujeres Awajún Wampis (Comuawuy) solicita justicia y protección inmediata frente a los más de 525 casos de violencia sexual contra menores registrados en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui.

Lamentablemente, la presidenta del consejo, Rosemary Pioc, advirtió que los casos siguen en aumento y que varios docentes denunciados continúan enseñando en los colegios.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Impactante accidente en Chimbote: un policía muere tras choque entre bus Cavassa y camioneta

lr.pe

A través de un pronunciamiento, señalaron que las mujeres enfrentan diversos obstáculos para acceder a la justicia, como el desconocimiento de las normas y de los procedimientos judiciales, fiscales y administrativos, así como la barrera del idioma.

Asimismo, mencionaron que esto evidencia la falta de un enfoque intercultural bilingüe y provoca desconfianza en la población, tanto por la excesiva demora de los procesos legales como por la percepción de ausencia del Estado.

No es todo, de acuerdo al comunicado, hay un incremento del VIH en niñas y adolescentes de Amazonas, producto de la violencia sexual y de la falta de educación sexual integral en comunidades y escuelas.

A esto se suman los estigmas de la población, la desconfianza hacia el sistema de salud oficial, la ausencia de servicios con pertinencia cultural y lingüística, "así como el menosprecio de la cultura ancestral por parte del personal médico".

“Conocemos de cerca a familias que han fallecido por esta enfermedad. Esto es muy grave, y no se está tomando en cuenta. El Gobierno lo ignora. Estamos preocupadas, nosotras seguimos viajando para investigar estos casos”, dijo Pioc a La República.

larepublica.pe

Otro de los graves problemas que enfrentan es la minería ilegal, ya que el derrame de petróleo afecta los territorios indígenas, contaminan ríos, quebradas y pozos, y perjudican a las comunidades.

PUEDES VER: Paro indefinido en Machu Picchu: cierran establecimientos por presunto "contubernio" para impedir ingreso de nuevos buses

lr.pe

Ante esta situación, solicitan al gobierno nacional, regional y provincial la construcción e implementación de un albergue o casa de acogida para las víctimas de violencia en Condorcanqui, con pertinencia cultural y lingüística.

Asimismo, demandan una respuesta inmediata e integrada de los operadores de justicia como el CEM, Ministerio Público, Juzgados Especializados y Policía Nacional del Perú frente a los casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

"Exigimos al Gobierno Regional y a la UGEL la evaluación individualizada de los casos de violencia cometidos por docentes y personal administrativo, quienes no deben continuar laborando en instituciones educativas por el peligro que representan para otros niños y niñas", se lee en el comunicado.

Notas relacionadas
Hallan nuevos alimentos en mal estado de Wasi Mikuna en jardín de niños de Condorcanqui

Hallan nuevos alimentos en mal estado de Wasi Mikuna en jardín de niños de Condorcanqui

LEER MÁS
Minedu: Un total de 2.137 docentes han sido separados por graves delitos

Minedu: Un total de 2.137 docentes han sido separados por graves delitos

LEER MÁS
Fiscalía agiliza carpetas fiscales por casos de violación sexual de menores en Condorcanqui que sigue en aumento

Fiscalía agiliza carpetas fiscales por casos de violación sexual de menores en Condorcanqui que sigue en aumento

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

LEER MÁS
La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

LEER MÁS
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

LEER MÁS
Impactante accidente en Chimbote: un policía muere tras choque entre bus Cavassa y camioneta

Impactante accidente en Chimbote: un policía muere tras choque entre bus Cavassa y camioneta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Sociedad

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota