¿Qué tiendas y supermercados estarán abiertos en el Labor Day? Horarios de atención el lunes 1 de septiembre en EEUU
Muchos ciudadanos aprovecharán el Labor Day para comprar en tiendas y supermercados o comer en restaurantes en EE.UU.
Se aproxima la festividad del Labor Day en Estados Unidos. Uno de los feriados más importantes en el territorio americano. Este año el día se celebrará el lunes 1 de septiembre, provocando un fin de semana largo desde el sábado 30 de agosto.
Sin embargo, al caer en inicio de semana, se generó la duda del funcionamiento de algunas tiendas y supermercados. Ante esta interrogante, se le compartirá los establecimientos que si atenderán a sus clientes.
¿Qué tienda y supermercado abrirá durante el Labor Day en EE.UU.?
Este lunes 1 de septiembre, el Labor Day no afectará a estas tiendas y supermercados, y continuarán atendiendo al público. No obstante, algunas sucursales podrían tener un horario reducido.
- Walmart: abierto desde las 6:00 a. m. a 11:00 p. m., pero los horarios varían por la ubicación.
- Target: los horarios de la tienda varían acorde a la ubicación.
- Publix: manejaría sus horarios habituales.
- Walgreens: tendrá un horario limitado, según la ubicación.
- CVS: se manejará un horario limitado basándose en la ubicación.
- Home Depot: atenderá con un horario de apertura y cierre que podría ser distintos, según la sucursal.
Restaurantes abiertos el 1 de septiembre en el Labor Day en EE.UU.
Al ser un día festivo, muchas personas desearán salir a tener un grato momento con su familia, ya sea paseando o comiendo en algún restaurante durante el Labor Day. Por lo tanto, te compartimos la lista de las cadenas que trabajarán el 1 de septiembre.
- McDonald's
- Starbucks
- Olive Garden
- KFC
- Burger King
- Cheesecake Factory
- Applebee's
- Taco Bell
- Domino’s
- Wendy’s
- IHOP
- Papa John’s