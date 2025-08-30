HOYSuscripcion LR Focus

¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

¿Qué tiendas y supermercados estarán abiertos en el Labor Day? Horarios de atención el lunes 1 de septiembre en EEUU

Muchos ciudadanos aprovecharán el Labor Day para comprar en tiendas y supermercados o comer en restaurantes en EE.UU.

Tiendas y supermercados abiertos durante el Labor Day este 1 de septiembre en Estados Unidos.
Tiendas y supermercados abiertos durante el Labor Day este 1 de septiembre en Estados Unidos. | Composición LR

Se aproxima la festividad del Labor Day en Estados Unidos. Uno de los feriados más importantes en el territorio americano. Este año el día se celebrará el lunes 1 de septiembre, provocando un fin de semana largo desde el sábado 30 de agosto.

Sin embargo, al caer en inicio de semana, se generó la duda del funcionamiento de algunas tiendas y supermercados. Ante esta interrogante, se le compartirá los establecimientos que si atenderán a sus clientes.

¿Qué tienda y supermercado abrirá durante el Labor Day en EE.UU.?

Este lunes 1 de septiembre, el Labor Day no afectará a estas tiendas y supermercados, y continuarán atendiendo al público. No obstante, algunas sucursales podrían tener un horario reducido.

  • Walmart: abierto desde las 6:00 a. m. a 11:00 p. m., pero los horarios varían por la ubicación.
  • Target: los horarios de la tienda varían acorde a la ubicación.
  • Publix: manejaría sus horarios habituales.
  • Walgreens: tendrá un horario limitado, según la ubicación.
  • CVS: se manejará un horario limitado basándose en la ubicación.
  • Home Depot: atenderá con un horario de apertura y cierre que podría ser distintos, según la sucursal.

Restaurantes abiertos el 1 de septiembre en el Labor Day en EE.UU.

Al ser un día festivo, muchas personas desearán salir a tener un grato momento con su familia, ya sea paseando o comiendo en algún restaurante durante el Labor Day. Por lo tanto, te compartimos la lista de las cadenas que trabajarán el 1 de septiembre.

  • McDonald's
  • Starbucks
  • Olive Garden
  • KFC
  • Burger King
  • Cheesecake Factory
  • Applebee's
  • Taco Bell
  • Domino’s
  • Wendy’s
  • IHOP
  • Papa John’s
