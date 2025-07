En más de una ocasión se ha conocido de vehículos que invaden el carril del Metropolitano y han tenido accidentes. Esta vez, le tocó el turno a un mototaxi, que, aunque no sufrió incidente alguno, sí pasó una experiencia que no olvidará, tras ser perseguido por un patrullero de la Policía Nacional. El video no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Mediante el clip de @ambulanciaskytamed, se vio el preciso instante en que el vehículo de tres ruedas transitaba a velocidad, puesto que detrás de él circulaba una camioneta con efectivos policiales, quienes perseguían al conductor infractor.

Como se conoce, los buses del Metropolitano circulan a gran velocidad por las vías diseñadas especialmente para su tránsito, lo que permite una mayor fluidez en el recorrido y reduce el tiempo de viaje en comparación con el tráfico vehicular convencional. No obstante, muchos autos invaden estos carriles, como se mostró en el video de TikTok.

Es por ello, que los efectivos de la Policía Nacional decidieron ir detrás del conductor infractor. Aunque no se sabe si lograron capturarlo, los usuarios no dudaron en dejar sus curiosos comentarios.

La ATU recordó que invadir el carril del Metropolitano conlleva una multa de 428 soles, aplicable a cualquier tipo de vehículo. Foto: composición LR/ TikTok / @ambulanciaskytamed

¿Cuál es la multa por invadir el carril exclusivo del Metropolitano?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recordó que ingresar a la vía exclusiva del Metropolitano representa una infracción G10, la cual conlleva una sanción de 428 soles para cualquier tipo de vehículo. Esta multa no varía incluso si el infractor pertenece a alguna entidad pública o policial.

Los únicos vehículos autorizados para usar esta vía son aquellos que se encuentren en situación de emergencia y que cuenten con señales visuales y auditivas activadas, como patrulleros, ambulancias o unidades del Cuerpo General de Bomberos.