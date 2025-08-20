Iquitos: desarticulan a ‘Los Temibles del Centro’, banda que marcaba a clientes bancarios

En pleno centro de Iquitos, la Policía sorprendió a dos sujetos que circulaban en una motocicleta con pasamontañas y actitud sospechosa. Los individuos, identificados como Carlos Luis Lozano Tello (31) y Jhony José Díaz Torres (25), habrían estado a punto de perpetrar un asalto a una entidad bancaria, según información policial.

Uno de ellos intentó huir al notar la presencia de la PNP, pero fue reducido en el lugar, mientras que el segundo fue capturado a una cuadra por agentes motorizados. Durante el operativo se incautaron un arma de fuego con siete municiones, un celular, un chip, una billetera, pasamontañas y una motocicleta, elementos que al parecer iban a ser utilizados para asaltar el banco.

El general de la Región Policial de Loreto, general PNP Fernando Enrique Mego Avellaneda, explicó que los detenidos integraban la presunta banda criminal ‘Los Temibles del Centro’, que marcaban a personas que efectuaban depósitos o retiros bancarios, luego las seguían para asaltarlas.

Detenidos estarían implicado en otros asaltos

Al ser consultado sobre si estos sujetos estarían implicados en el asalto al cambista ocurrido el pasado 1 de agosto en Iquitos, el general Mego Avellaneda no lo descartó y precisó que el caso es materia de investigación.

Jefe policial de Loreto, general PNP Fernando Mego, muestra objetos que portaban detenidos. Foto: Yazmín Araujo - La República.

Enrique Mego dio a conocer que ambos sospechosos fueron trasladados a la Comisaría de Iquitos, donde se verificó que uno de ellos tiene antecedentes por hurto agravado, luego serán derivados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) para continuar con las diligencias.

Finalmente, el mando policial hizo un llamado a la ciudadanía que pudo haber sido víctima de ‘Los Temibles del Centro’. “Se hace un llamado a todos los agraviados justamente para que pasen por la Comisaría de Iquitos a identificar a estas personas y realizar las diligencias de constatación de identidad”, expresó.