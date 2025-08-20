HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Sociedad

Iquitos: desarticulan a ‘Los Temibles del Centro’, banda que marcaba a clientes bancarios

Agentes de la PNP detuvieron a dos sospechosos que portaban pasamontañas y un arma de fuego, habrían estado a punto de asaltar una entidad bancaria.

Sospechosos fueron detenidos ante de cometer nueva fechoría. Foto: composición LR.
Sospechosos fueron detenidos ante de cometer nueva fechoría. Foto: composición LR.

En pleno centro de Iquitos, la Policía sorprendió a dos sujetos que circulaban en una motocicleta con pasamontañas y actitud sospechosa. Los individuos, identificados como Carlos Luis Lozano Tello (31) y Jhony José Díaz Torres (25), habrían estado a punto de perpetrar un asalto a una entidad bancaria, según información policial.

Uno de ellos intentó huir al notar la presencia de la PNP, pero fue reducido en el lugar, mientras que el segundo fue capturado a una cuadra por agentes motorizados. Durante el operativo se incautaron un arma de fuego con siete municiones, un celular, un chip, una billetera, pasamontañas y una motocicleta, elementos que al parecer iban a ser utilizados para asaltar el banco.

PUEDES VER: Iquitos: delincuentes roban más de S/ 10 mil soles de salón de belleza

lr.pe

El general de la Región Policial de Loreto, general PNP Fernando Enrique Mego Avellaneda, explicó que los detenidos integraban la presunta banda criminal ‘Los Temibles del Centro’, que marcaban a personas que efectuaban depósitos o retiros bancarios, luego las seguían para asaltarlas.

Detenidos estarían implicado en otros asaltos

Al ser consultado sobre si estos sujetos estarían implicados en el asalto al cambista ocurrido el pasado 1 de agosto en Iquitos, el general Mego Avellaneda no lo descartó y precisó que el caso es materia de investigación.

Jefe policial de Loreto, general PNP Fernando Mego, muestra objetos que portaban detenidos. Foto: Yazmín Araujo - La República.

Jefe policial de Loreto, general PNP Fernando Mego, muestra objetos que portaban detenidos. Foto: Yazmín Araujo - La República.

Enrique Mego dio a conocer que ambos sospechosos fueron trasladados a la Comisaría de Iquitos, donde se verificó que uno de ellos tiene antecedentes por hurto agravado, luego serán derivados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) para continuar con las diligencias.

Finalmente, el mando policial hizo un llamado a la ciudadanía que pudo haber sido víctima de ‘Los Temibles del Centro’. “Se hace un llamado a todos los agraviados justamente para que pasen por la Comisaría de Iquitos a identificar a estas personas y realizar las diligencias de constatación de identidad”, expresó.

Notas relacionadas
PNP investiga intento de abuso sexual a menor de 3 años en losa deportiva de Iquitos

PNP investiga intento de abuso sexual a menor de 3 años en losa deportiva de Iquitos

LEER MÁS
Iquitos: hombre sufre varias lesiones de cuchillo durante pelea con su pareja en hospedaje

Iquitos: hombre sufre varias lesiones de cuchillo durante pelea con su pareja en hospedaje

LEER MÁS
Iquitos: delincuentes roban más de S/ 10 mil soles de salón de belleza

Iquitos: delincuentes roban más de S/ 10 mil soles de salón de belleza

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Mañana hay paro en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas sobre las movilizaciones el 21 de agosto

¿Mañana hay paro en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas sobre las movilizaciones el 21 de agosto

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

LEER MÁS
¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

LEER MÁS
“Parece que se hace al caballazo, igual que el tren”: comerciantes de La Parada denuncian improvisación y falta de diálogo en su traslado

“Parece que se hace al caballazo, igual que el tren”: comerciantes de La Parada denuncian improvisación y falta de diálogo en su traslado

LEER MÁS
Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

LEER MÁS
Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de agosto, según Jhan Sandoval

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 20 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo en Perú?

Resultados de La Tinka HOY, miércoles 20 de agosto: revisa los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota