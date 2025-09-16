Iquitos: niña de 6 años es impactada por bala perdida cuando regresaba de comprar junto a su madre

Población ecige mayor control policial en las calles. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Créditos: Yazmín Araujo / La República.

Una niña de 6 años, identificada con las iniciales F.I.S.R, resultó herida por una bala perdida durante un tiroteo registrado la tarde de este martes 16 de setiembre, en la calle Micaela Bastidas del distrito de Iquitos. El hecho se produjo cuando la menor retornaba a su vivienda junto a su madre, luego de haber comprado aguaje y curichi (helado), en un puesto de ventas.

De acuerdo con información preliminar de la Policía, dos presuntos delincuentes habrían estado esperando a su objetivo en la zona cuando iniciaron un intercambio de disparos. En medio de la balacera, la pequeña fue alcanzada por un proyectil a la altura del glúteo, con orificio de entrada y salida.

La niña fue evacuada de inmediato al Hospital Apoyo Iquitos, donde permanece estable y bajo observación médica. Los especialistas informaron a sus familiares que se encuentra fuera de peligro, aunque seguirá en vigilancia hasta su recuperación total.

El tío de la menor, Copo Azú Loreto Soto Gómez, relató lo ocurrido y cuestionó la falta de control en la ciudad. “Salió con su mamá a comprar aguaje y curichi, cuando se inició la balacera le cayó un proyectil en el glúteo”, contó. Además, criticó la labor policial: “Acá la Policía se deja, no se hacen respetar”.

Tras un operativo, la Policía de la Unidad 105 detuvo a dos sospechosos que fueron trasladados a la sede del Departamento de Investigación Criminal de Iquitos, mientras otros implicados lograron escapar. Versiones preliminares señalan que uno de los detenidos sería de nacionalidad extranjera, información que se encuentra en proceso de verificación.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque que puso en riesgo la vida de los vecinos y casi cobra la vida de una niña.