Judicialidad

Jueces escolares conocieron el funcionamiento de los juzgados de Paz Letrado de Piura

Seis estudiantes que ejercen como jueces de paz escolar visitaron los Juzgados de Paz Letrado de Piura. Observaron el desarrollo de una audiencia de rectificación judicial de partida.

Durante la visita, se explicó la actuación de los sujetos procesales y recorrieron las instalaciones. Fuente: Difusión.
Durante la visita, se explicó la actuación de los sujetos procesales y recorrieron las instalaciones. Fuente: Difusión.

Seis estudiantes que se vienen desempeñando como jueces de paz escolar en sus respectivas instituciones educativas participaron de una visita guiada a las instalaciones de los Juzgados de Paz Letrado de Piura, donde fueron testigos del desarrollo de una audiencia para la rectificación judicial de partida.

Los escolares, que provienen de las instituciones educativas Cayetano Heredia de Catacaos y Agropecuario N.° 7 de Castilla, estuvieron acompañados de sus respectivos tutores, quienes fueron recibidos por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, magistrados y personal judicial.

Posteriormente, se dirigieron a la sala de audiencias habilitada para la visualización de la audiencia de rectificación de partida, donde el juez Víctor Torres Ramos les explicó la actuación de cada uno de los sujetos procesales, así como el desarrollo de la diligencia.

Posteriormente, los escolares recorrieron las instalaciones de los despachos de los jueces, así como las áreas de trabajo de los secretarios, asistentes y auxiliares.

Esta actividad forma parte del programa de Aniversario de los Juzgados de Paz Letrado de Piura.

