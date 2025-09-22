Corte de Piura inaugura Curso de Orientadoras Judiciales 2025

Con el objetivo de capacitar a mujeres líderes en temas de acceso a la justicia y promover la reducción de conflictos en la comunidad, la Corte Superior de Justicia de Piura inauguró el Curso Gratuito para Orientadoras Judiciales 2025.La ceremonia fue presidida por el doctor David Fernando Correa Castro, Presidente de la Corte de Piura, quien saludó y felicitó a las mujeres por el compromiso adquirido que se verá reflejado en un acercamiento a la justicia en diferentes zonas de la región.

La Jueza Superior Claudia Morán Morales de Vicenzi, responsable de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad, así como las magistradas Karen Agurto Moscol e Isabel Flores Nolasco, fueron las encargadas de dar las pautas del desarrollo del curso a las presentes.

Son alrededor de 40 mujeres, pertenecientes a organizaciones sociales de base y afines de la Región Piura, que iniciaron esta importante capacitación que se extenderá hasta el mes de noviembre. El curso, organizado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad, busca brindar nociones básicas sobre manejo de conflictos, comunicación efectiva, atención al usuario, el Estado y sus instituciones, así como temas fundamentales como Alimentos y Filiación, Régimen de Visitas, Omisión a la Asistencia Familiar, Violencia Familiar, derechos laborales, Matrimonio y Unión de Hecho, y las 100 Reglas de Brasilia.

La metodología del curso será participativa, desarrollándose de forma presencial y virtual a través de la plataforma Google Meet. Incluirá exposiciones, presentaciones audiovisuales, videos relacionados y la realización de grupos de trabajo donde se discutirán casos breves y se propondrán soluciones a problemáticas similares. Los temas serán dictados por magistrados de la Corte Superior de Justicia de Piura e invitados, garantizando una formación de alta calidad para las futuras orientadoras judiciales.

Este curso representa un esfuerzo significativo de la Corte de Piura para acercar la justicia a la ciudadanía y empoderar a las mujeres en la promoción de un servicio de justicia más humano y accesible en sus comunidades.