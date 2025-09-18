HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     
Streamers

Cobrador de 'El Chino' le pide foto a alcalde de Ate, Franco Vidal, pero luego lo baja del bus: "Papi, atrás hay otro carro"

El alcalde de Ate, Franco Vidal, vivió un momento insólito en el bus 'El Chino' rumbo al Congreso, cuando el cobrador lo bajó del bus tras pedirle una foto. El hecho se volvió viral en TikTok.

Franco Vidal fue bajado del bus 'El Chino' luego de que el chofer le pidiera que hiciera trasbordo y se tomara una foto junto a él.
Franco Vidal fue bajado del bus 'El Chino' luego de que el chofer le pidiera que hiciera trasbordo y se tomara una foto junto a él. | Foto: composición LR/YouTube/Francovidalclips

El alcalde de Ate, Franco Vidal, fue protagonista de un curioso momento mientras se dirigía al Congreso para pedir la aprobación de la primera universidad pública en Huaycán. La autoridad edil optó por usar la línea 'El Chino' para llegar a su destino. Durante el recorrido, el cobrador del bus no dudó en acercarse al burgomaestre para pedirle una foto. Aunque la autoridad municipal aceptó gustoso e incluso bromeó con él, no esperaba que el jalador lo bajara de la unidad vehicular.

El hecho generó sorpresa en el alcalde Franco Vidal y desató risas entre los presentes. El video publicado en TikTok muestra cómo el burgomaestre no tuvo otra opción más que bajarse para abordar otro bus de la línea 'El Chino', generando cientos de reacciones en redes sociales.

PUEDES VER: Joven peruano pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”

lr.pe

Cobrador de 'El Chino' baja del bus a alcalde de Ate tras pedir una foto

"Yo si quiero tomarme una foto contigo (Franco) eres un ejemplo a seguir", se le escucha decir al cobrador de la popular línea de transporte público mientras se acercaba al alcalde de Ate. Sin embargo, dejó en shock a los presentes al pedirle a Franco Vidal que se bajara del vehículo y realizará un transbordo al siguiente bus.

"Voy a hacer un transbordito por favor. Papi, allá atrás hay otro carrito. El mismo carro es. Antes de que se pase", explicó el jalador. Ante este hecho, el burgomaestre tomó con humor el pedido y no dudó en bajarse del transporte público.

PUEDES VER: Madre de familia increpa a alcalde de Ate y usuarios critican su respuesta: "Tú te puedes comprar leche. Trabaja"

lr.pe

"¿Firme? Te pasas. Devuélveme la foto. Eres malo ¿Para eso nos hace el transbordo? Gente, me pidió una foto y nos hizo transbordo acá a otro bus. No puede ser posible eso. Voy a ir 'lateando' al Congreso", sentenció Franco Vidal.

Este episodio no pasó desapercibido en redes sociales por los internautas, quienes bromearon sobre el actuar del trabajador del bus. "Señor cobrador, ¿puede ir al palacio y decirle a Dina que deje la presidencia?", "Al menos bajó a todos los pasajeros. No lo hizo con mala intención", "Parece gracioso, pero es lo que día a día pasamos los usuarios", "No pagó su pasaje, seguro", "Eso hacen toda la vida porque no quieren llevar a pocas personas", "Se pasó de frio ese cobrador", "Esa es una mala práctica que hacen los transportes, ahora le tocó vivirla al alcalde", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

Notas relacionadas
Madre de familia increpa a alcalde de Ate y usuarios critican su respuesta: "Tú te puedes comprar leche. Trabaja"

Madre de familia increpa a alcalde de Ate y usuarios critican su respuesta: "Tú te puedes comprar leche. Trabaja"

LEER MÁS
Franco Vidal ofrece S/2.000 de recompensa a la persona que le devuelva sus lentes Cartier: “Fue un regalo de mi padre”

Franco Vidal ofrece S/2.000 de recompensa a la persona que le devuelva sus lentes Cartier: “Fue un regalo de mi padre”

LEER MÁS
Ate: empresas concertaron precios para ganar más de 15 millones en obras durante gestión de Franco Vidal

Ate: empresas concertaron precios para ganar más de 15 millones en obras durante gestión de Franco Vidal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Youtuber Roberto Artigas y su equipo fueron agredidos por sujeto en Miraflores: camarógrafo terminó con un corte en la ceja

Youtuber Roberto Artigas y su equipo fueron agredidos por sujeto en Miraflores: camarógrafo terminó con un corte en la ceja

LEER MÁS
Zein se ríe de la 'sartén dorada' del Mundial de Desayunos que entregará Ibai Llanos: "Está pintado con spray"

Zein se ríe de la 'sartén dorada' del Mundial de Desayunos que entregará Ibai Llanos: "Está pintado con spray"

LEER MÁS
Ibai degustó el mejor plato peruano tras la victoria del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Es espectacular"

Ibai degustó el mejor plato peruano tras la victoria del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Es espectacular"

LEER MÁS
Tiktoker Valentino enfrentó aterradora prueba con tarántulas en 'EEG' y deja a usuarios impactados: "Fue más valiente que todos"

Tiktoker Valentino enfrentó aterradora prueba con tarántulas en 'EEG' y deja a usuarios impactados: "Fue más valiente que todos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Streamers

Youtuber Roberto Artigas y su equipo fueron agredidos por sujeto en Miraflores: camarógrafo terminó con un corte en la ceja

Zein se ríe de la 'sartén dorada' del Mundial de Desayunos que entregará Ibai Llanos: "Está pintado con spray"

Ibai degustó el mejor plato peruano tras la victoria del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Es espectacular"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota