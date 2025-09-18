Franco Vidal fue bajado del bus 'El Chino' luego de que el chofer le pidiera que hiciera trasbordo y se tomara una foto junto a él. | Foto: composición LR/YouTube/Francovidalclips

Franco Vidal fue bajado del bus 'El Chino' luego de que el chofer le pidiera que hiciera trasbordo y se tomara una foto junto a él. | Foto: composición LR/YouTube/Francovidalclips

El alcalde de Ate, Franco Vidal, fue protagonista de un curioso momento mientras se dirigía al Congreso para pedir la aprobación de la primera universidad pública en Huaycán. La autoridad edil optó por usar la línea 'El Chino' para llegar a su destino. Durante el recorrido, el cobrador del bus no dudó en acercarse al burgomaestre para pedirle una foto. Aunque la autoridad municipal aceptó gustoso e incluso bromeó con él, no esperaba que el jalador lo bajara de la unidad vehicular.

El hecho generó sorpresa en el alcalde Franco Vidal y desató risas entre los presentes. El video publicado en TikTok muestra cómo el burgomaestre no tuvo otra opción más que bajarse para abordar otro bus de la línea 'El Chino', generando cientos de reacciones en redes sociales.

Cobrador de 'El Chino' baja del bus a alcalde de Ate tras pedir una foto

"Yo si quiero tomarme una foto contigo (Franco) eres un ejemplo a seguir", se le escucha decir al cobrador de la popular línea de transporte público mientras se acercaba al alcalde de Ate. Sin embargo, dejó en shock a los presentes al pedirle a Franco Vidal que se bajara del vehículo y realizará un transbordo al siguiente bus.

"Voy a hacer un transbordito por favor. Papi, allá atrás hay otro carrito. El mismo carro es. Antes de que se pase", explicó el jalador. Ante este hecho, el burgomaestre tomó con humor el pedido y no dudó en bajarse del transporte público.

"¿Firme? Te pasas. Devuélveme la foto. Eres malo ¿Para eso nos hace el transbordo? Gente, me pidió una foto y nos hizo transbordo acá a otro bus. No puede ser posible eso. Voy a ir 'lateando' al Congreso", sentenció Franco Vidal.

Este episodio no pasó desapercibido en redes sociales por los internautas, quienes bromearon sobre el actuar del trabajador del bus. "Señor cobrador, ¿puede ir al palacio y decirle a Dina que deje la presidencia?", "Al menos bajó a todos los pasajeros. No lo hizo con mala intención", "Parece gracioso, pero es lo que día a día pasamos los usuarios", "No pagó su pasaje, seguro", "Eso hacen toda la vida porque no quieren llevar a pocas personas", "Se pasó de frio ese cobrador", "Esa es una mala práctica que hacen los transportes, ahora le tocó vivirla al alcalde", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.