Más de 400 recién nacidos mueren al año por virus sincitial respiratorio y Minsa no aplica vacuna

Decir que el sistema de salud en el Perú es excluyente no es una opinión: es un hecho. Según datos enviados al Ministerio de Salud, desde la asociación civil Voces Ciudadanas, cada año fallecen cerca de 400 recién nacidos a causa del virus sincitial respiratorio (VSR), una infección común que se incrementa durante los meses más fríos. El 45 % de estas muertes ocurre en hospitales; el resto, 219 aproximadamente, se dan fuera de los centros de salud.

Aunque se trata de una enfermedad que puede prevenirse mediante inmunización, las dosis de anticuerpos monoclonales contra el VSR únicamente se aplican en establecimientos privados y en EsSalud. Para los recién nacidos afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), acceder a esta protección resulta prácticamente imposible, ya que no está contemplada en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales.

“La mejor defensa para una población hospitalizada constantemente por bronquiolitis o neumonías, como los bebés prematuros o con cardiopatías, es la inmunización. No es posible que solo los niños cuyos padres tienen mayores recursos accedan a estos biológicos en el sector privado”, enfatiza Pilar Collantes, presidenta de la Iniciativa Regional Voces Ciudadanas.

Pobreza, frío y poca prevención

“Si muere un niño, un adulto mayor o una gestante por una enfermedad prevenible, quiere decir que el sistema de salud ha fallado”, denuncia Edson Aguilar, vicepresidente de la asociación.

El Virus Sincitial Respiratorio (VSR) es la principal causa de neumonías y bronquiolitis pediátricas. Cada año, entre mayo y agosto, los friajes y heladas azotan las zonas altoandinas y amazónicas del país, y con ello aumentan los casos de enfermedades respiratorias. La neumonía es una de las más frecuentes, y ha provocado la muerte de 1,146 adultos mayores solo hasta junio de este año. La tasa de vacunación sigue siendo baja: apenas 16,4 % de personas mayores han accedido a la inmunización.

En el caso del VSR, la vacuna ni siquiera forma parte del esquema regular en el sector público. "Para que tengas la dimensión de la indolencia, discriminación y desprotección sistemática generada por el Ministerio de Salud (...) aquí, si un niño nace con SIS, no tiene ningún derecho a recibir este biológico. Si nace en Essalud sí lo tienen. Si va al sector privado, también", denuncia Aguilar.

Aunque el Gobierno implementó el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2025-2027, que contempla cocinas mejoradas, kits de agua segura, módulos habitacionales y electrificación, la inmunización no ha sido tratada como prioridad sanitaria. Según dicho plan, desde abril se distribuyeron 8.2 millones de dosis de vacunas contra la influenza, de las cuales 2.2 millones son pediátricas y 6 millones están destinadas a la población adulta. Sin embargo, especialistas denuncian que la vacunación general en el país apenas alcanza el 8.33 % mensual. Para el mes de mayo, varias regiones no superaban siquiera el 30 % de cobertura acumulada.

La República consultó al área de prensa del Ministerio de Salud para conocer el presupuesto asignado a esta estrategia de vacunación, considerando que el presupuesto del Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) —encargado de las campañas de inmunización a nivel nacional— fue reducido en S/120 millones para el año 2025, según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.

Avances lentos y decisiones postergadas

No obstante, la vacunación no es el único problema. José Luis Cabrera, presidente de la Sociedad Peruana de Neumología, señala que, aunque el frío no causa directamente estas enfermedades, las condiciones sociales y ambientales sí favorecen el contagio. “Si no hay agua ni jabón a la mano, si no hay ventilación o la vivienda está en malas condiciones, los virus se propagan más fácilmente”, explica.

En Perú, 393,778 viviendas son de adobe y 76,118 están construidas con material precario, según datos del Ministerio de Vivienda. A ello se suma el hacinamiento, la falta de calefacción y la desinformación en las zonas rurales del país. “Es una realidad que se ha normalizado. La precariedad, la pobreza y la falta de acceso a servicios de salud los deja en situación de desprotección constante”, señala Aguilar.

En febrero de este año, durante su participación en el Comité de los Derechos del Niño, el viceministro de Salud, Herbert Cuba, reconoció que el VSR podría incluirse en el esquema de vacunación nacional. “Tenemos un esquema amplio. No creo que haya ningún problema para incorporarlo, pero son tareas pendientes que están en vías de solución”, indicó. Pese a ello, hasta el momento no ha sido contemplada dicha afirmación.

"El riesgo de complicaciones y muerte por una infección respiratoria depende del compromiso del sistema inmunológico, como ocurre en niños pequeños, adultos mayores, gestantes o personas con enfermedades crónicas", acota el neumólogo, pues este grupo poblacional sería el de mayor riesgo.

Tanto la Contraloría, como la Defensoría del Pueblo y el Congreso, han sido informados sobre esta situación. Por su parte, la entidad que dirige Josué Gutiérrez dio plazo hasta el 31 de mayo para que el Minsa inicie la aplicación del biológico. No obstante, el ministerio respondió reiterando que los hospitales pueden adquirirse individualmente. “Eso es absurdo. ¿Cómo se va a dejar que cada hospital negocie precios? Es como si cada uno tuviera que decir: ‘yo necesito para 50 niños’, y el costo individual se multiplica. Si lo compra el ministerio mediante Cenares, el costo se reduce significativamente. Pero hoy, ningún hospital tiene previsto ese gasto en su presupuesto”, cuestiona Aguilar

En tanto, Pilar Collantes recuerda que la Organización Panamericana de la Salud publicó alertas en 2023 y 2024 por el incremento de casos de VSR, e insiste: “Mientras más se posterga la incorporación de estos biológicos en el sector público, más niños seguirán enfermando y muriendo por las complicaciones producidas por este virus. ¿Cuántos bebés de alto riesgo más tienen que enfermar o morir para que el MINSA tome la decisión de incorporar de inmediato los anticuerpos monoclonales contra el VSR?”, concluye.

