La periodista de La República, Gabriela Coloma, registró el momento exacto en que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) reprimieron a los manifestantes que participaron en la movilización de la Generación Z en contra de las políticas del Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República en la avenida Abancay. Asimismo, en las imágenes que logró grabar se observa cómo uno de los efectivos policiales lanza gas pimienta a los protestantes. Segundos después, un agente le arrebató el celular a la comunicadora de nuestro medio.

Coloma indicó que habría sido un Policía, debido a que al momento del incidente solo tenía a un manifestante delante y a un grupo de efectivos a su alrededor. Tras intensos reclamos, la periodista rastreó su celular en la basura.

"Estábamos en Abancay, frente a la Fiscalía. Empezaron a reprimir con gases y la gente retrocedía casi hasta Nicolás de Piérola. Tengo un video en donde empiezan a golpear a algunos manifestantes. Yo estaba grabando. Empezaron a tirar gas pimienta y cuando los manifestantes se habían dispersado, uno de ellos empezó a gritar a los policías; yo lo empujé para evitar que lo agredan. Los policías lo golpearon, lo empujaron y yo tenía mi teléfono en la mano", contó.

"Ya no había manifestantes a mi alrededor. Solo estaban los policías y el joven que estaba delante. Siento que un agente me arrancha el celular, volteo y grito: ¡Devuélveme el teléfono, soy prensa!', pero ellos comenzaron a gritarme", añadió.

Le arrebatan el celular a periodista de La República en Marcha de Generación Z

La periodista de La República informó que, minutos antes de lo ocurrido, envió su ubicación en tiempo real a una amiga por medio de WhatsApp. Asimismo, señaló que pidió ayuda a un fotógrafo que se encontraba en el lugar para comunicarse con su compañera. Tras ello, acudió al punto donde aparecía la señal de su teléfono y allí se encontró con un grupo de policía, a quienes le preguntó por el dispositivo.

"Le dije a los policías: 'Uno de ustedes me arranchó el teléfono'. Me respondieron: 'No, estás loca, a ver identifícalo'. Yo les contesté que lo que hicieron era un delito porque se trataba de mi herramienta de trabajo y me la acababan de robar. Empecé a mirar por el suelo y no había nada. En ese momento, en Abancay con Nicolás de Piérola, empezaron a tirar bombas lacrimógenas y yo seguía en comunicación con mi amiga. Ella me dijo que el teléfono se estaba moviendo por Abancay con Puno, en dirección al Congreso", manifestó.

"Me dirigí una cuadra más arriba y le dije a otro grupo de policías: 'No sé quién es el encargado, pero uno de los oficiales tiene mi teléfono'. Les expliqué que era de prensa y les conté lo que pasó. Les aclaré que no podía identificar al responsable porque todos estaban enmascarados y, en un momento de movilización, era imposible reconocerlos. Les dije que el teléfono estaba ahí. Me dijeron que no, que seguramente lo tenían delincuentes", añadió.

Asimismo, indicó que fue víctima de burlas y hostigamiento de parte de los efectivos policiales. "Yo sentí como uno de los policías me arranchó. Me dijeron que estaba loca, que me callara. Una oficial me enfrentó y yo le respondí que no le estaba faltando el respeto, que solo estaba ejerciendo mi derecho de informar y que me robaron mi herramienta de trabajo. Le dije que la ubicación seguía en ese lugar y me preguntaron: '¿Sabes usar iPhone?'. Les dije que marcaran el número y, si sonaba, ahí estaría mi teléfono", declaró.

Periodista encontró su celular en la basura

La comunicadora temió ser arrestada por los agentes policiales. Sin embargo, permaneció en el lugar con la esperanza de recuperar su celular. "Estaba sola reclamando por mi celular. Solo había manifestantes, pero no estaba con un compañero alrededor y, en realidad, eran unos 13 a 14 policías. Pensé: si me arrestan o algo pasa, mejor ya no digo más. Me quedé en la esquina y no me quise moverme hasta encontrar mi teléfono. Estuve parada como media hora. El celular seguía en esa ubicación, pero no daba la ubicación de manera exacta", dijo.

Agregó que, tras varios minutos, gracias al apoyo de una amiga que rastreaba la ubicación de su dispositivo y de una recicladora, pudo recuperar el celular. "Cuando los policías se dispersaron y se calmó todo, pude buscar mejor. Mi amiga me dijo que la ubicación estaba ahí. En ese momento, una recicladora escuchó el timbre del teléfono y me preguntó qué buscaba. Le respondí que se me perdió el teléfono y me preguntó: '¿Es Este?'. Le dije que sí. Estaba metido en un tacho", contó.

Por último, expresó su temor por la información almacenada en su dispositivo. "En un contexto en que todo está pasando con los periodistas, la inseguridad que se vive. Yo me asusté mucho porque dije tengo toda mi información ahí", declaró.