Marcha contra Boluarte y Congreso: manifestante herido en la cabeza y brazos es auxiliado por brigadistas

Manifestante herido en marcha contra Boluarte. Créditos: Silvana Quiñónez & Royce Rodríguez / URPI-LR

Manifestante herido en marcha contra Boluarte. Créditos: Silvana Quiñónez & Royce Rodríguez / URPI-LR

Durante la movilización denominada Generación Z, un manifestante resultó herido tras recibir golpes de la Policía Nacional en la cabeza y brazos. El ciudadano fue atendido de urgencia por brigadas de salud que se encontraban en la zona, en medio de denuncias de uso excesivo de la fuerza contra quienes protestaban de manera pacífica.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Noticia en desarrollo..