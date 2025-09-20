HOYSuscripcion LR Focus

Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Política

Marcha contra Boluarte y Congreso: manifestante herido en la cabeza y brazos es auxiliado por brigadistas

La represión policial en la marcha contra Dina Boluarte y el Congreso dejó heridos. Un hombre fue golpeado en la cabeza y brazos, por lo que tuvo que ser auxiliado de inmediato por brigadistas de salud en la Plaza San Martín.

Manifestante herido en marcha contra Boluarte. Créditos: Silvana Quiñónez & Royce Rodríguez / URPI-LR
Durante la movilización denominada Generación Z, un manifestante resultó herido tras recibir golpes de la Policía Nacional en la cabeza y brazos. El ciudadano fue atendido de urgencia por brigadas de salud que se encontraban en la zona, en medio de denuncias de uso excesivo de la fuerza contra quienes protestaban de manera pacífica.

Noticia en desarrollo..

