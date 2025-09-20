Marcha contra Boluarte y Congreso: manifestante herido en la cabeza y brazos es auxiliado por brigadistas
La represión policial en la marcha contra Dina Boluarte y el Congreso dejó heridos. Un hombre fue golpeado en la cabeza y brazos, por lo que tuvo que ser auxiliado de inmediato por brigadistas de salud en la Plaza San Martín.
Durante la movilización denominada Generación Z, un manifestante resultó herido tras recibir golpes de la Policía Nacional en la cabeza y brazos. El ciudadano fue atendido de urgencia por brigadas de salud que se encontraban en la zona, en medio de denuncias de uso excesivo de la fuerza contra quienes protestaban de manera pacífica.
