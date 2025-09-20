HOYSuscripcion LR Focus

Marcha de la Generación Z: reportan incendio en la Corte Superior de Justicia de Lima en Av. Abancay

En medio de la marcha de la Generación Z, mediante redes sociales se viralizó un video de un incendio en la Corte Superior de Justicia de Lima, ubicada en la avenida Abancay.

Incendio en Corte Superior. Foto: X
Incendio en Corte Superior. Foto: X

Durante la movilización de la Generación Z en el centro de Lima, se registró un incendio en la Corte Superior de Justicia, ubicada en la avenida Abancay. El siniestro ocurrió en medio de la protesta y hasta el momento se desconocen las causas que lo provocaron, mientras se desarrolla la marcha contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

El incendio generó conmoción entre los manifestantes y transeúntes, quienes reportaron humo y llamas desde otros puntos de la avenida Abancay, incluso en medio de las pistas. Hasta el momento, no se han confirmado víctimas y las autoridades se mantienen evaluando la situación mientras la marcha continúa su desarrollo.

PUEDES VER: Policía se enfrenta a manifestantes de la marcha contra Boluarte y Congreso entre Jirón de la Unión y Ocoña

  • De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.
  • Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
  • En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.
  • Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.
  • Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783

Noticia en desarrollo...

