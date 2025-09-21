HOYSuscripcion LR Focus

Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino     
Sociedad

Madre que viajó a EE. UU. para tratar el cáncer de gemelos pide ayuda para volver a Lima tras vencer plazo migratorio: "Su futuro es incierto"

Desde hace 5 años, Walter, estudiante de la UNI, y José vienen luchan contra un tipo de cáncer óseo. Aunque iniciaron su tratamiento en EE.UU., ahora, deben regresar a Lima para cumplir sus trámites migratorios y así volver sin problemas a USA para continuar su atención médica.

Walter y José fueron diagnosticados, hace 5 años, con un raro cáncer a los huesos que afecta la tibia.
Walter y José fueron diagnosticados, hace 5 años, con un raro cáncer a los huesos que afecta la tibia. | Foto: composición LR/Latina

El caso de los gemelos Walter Guevara, estudiante de la UNI, y José Guevara ha conmocionado al Perú. Los hermanos de 18 años fueron detectados, hace 5 años, con adamantinoma, un tipo de cáncer óseo maligno, raro y de crecimiento lento que afecta, principalmente, la tibia y el peroné. Para recibir atención médica viajaron a Rochester, Estados Unidos, donde ambos iniciaron un tratamiento.

Aunque Walter y José vienen recibiendo cuidados médicos, ahora enfrentan una nueva dificultad, pues deben regresar a Perú tras el vencimiento de sus permisos migratorios en EE. UU. María Isabel, madre de los gemelos, explicó que, aunque ambos cuentan con una visa de diez años por motivos de salud y turismo, la norma exige abandonar el país tras seis meses de permanencia y así evitar sanciones migratorias.

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

"Yo (y mis gemelos) tenemos visa por 10 años, pero mi permanencia, cuando entro a Estados Unidos, son por seis meses. Eso se está cumpliendo esta semana y yo necesito ir al Perú porque si no me van a castigar. Más por el tema migratorio y yo necesito volver a EE.UU. porque estoy en el estudio del cáncer de Water y de mi otro gemelo, José", comentó en una entrevista con Latina.

Para cubrir los gastos del viaje y el pago pendiente en la clínica, requiere apoyo económico. Por ello, solicita la colaboración de quienes deseen ayudar a los gemelos. Quienes deseen donar o colaborar con la familia Guevara podrán hacerlo a través del número 955 070 182.

Un sueño cumplido con un futuro incierto

De los gemelos, Walter Guevara es quien se encuentra en una situación crítica. El tumor de 21 centímetros afectó su pierna derecha, por lo que tuvo que someterse a una amputación. Ahora utiliza una prótesis donada por Green Lab y sigue un proceso de rehabilitación con terapias de gel.

Aunque su madre indicó que Walter solo está llevando una calidad de vida, esto no lo ha impedido de cumplir uno de sus sueños: ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). En 2024, el joven logró su vacante para cursar la carrera de Arquitectura.

"Él me dice: 'mamá quiero ir a despedirme' porque su futuro es incierto. Solo Dios lo sabe. Se está tratando del neumotórax. Pero él tiene fe. Ya cumplió uno de sus sueños que es ser alumno UNI. Estudia arquitectura y él ahora desea terminar (la carrera) y ser un arquitecto, porque es su sueño", indicó María Isabel.

