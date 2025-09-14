Pasajeros no opusieron resistencia por temor a represalias. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Foto: referencial.

Un violento asalto armado dejó como saldo un pasajero herido y más de una docena de vehículos de transporte público interceptados en la vía Juliaca–Rinconada, a la altura del sector Condorake, distrito de Quilcapuncu. Al menos cinco sujetos encapuchados y provistos de armas de fuego ejecutaron el ataque, obligando a los pasajeros a entregar sus pertenencias. Los vehículos quedaron varados, ya que los delincuentes también se llevaron las llaves de contacto de cada unidad.

El hecho se registró la noche del último sábado alrededor de las 23:45 horas, cuando los atacantes sorprendieron a los conductores y pasajeros a bordo de una camioneta Toyota Hilux. Según testigos, los sujetos cubrían sus rostros con pasamontañas y actuaron con violencia.

Durante el asalto, Alfredo Ramos Paye (48) recibió un impacto de bala, siendo atendido por personal policial en el lugar. Según algunos pasajeros, por miedo a represalias, los pasajeros y conductores entregaron sus pertenencias sin oponer resistencia.

Más de una decena de vehículos afectados

Según la Policía contabilizaron al menos doce vehículos afectados, cuyos ocupantes denunciaron el robo de objetos personales y llaves. Los delincuentes habrían huido rápidamente en la camioneta de placa CBF-765, registrada a nombre de Vilma Gladys T. T., según el reporte preliminar.

Las autoridades investigan si la propietaria del vehículo está directamente involucrada en el hecho o si la unidad fue clonada o robada. La División Policial de Juliaca y la Comisaría Sectorial de Putina han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y dar con los responsables del asalto.

Ante la reiteración de hechos similares en la zona, los pobladores de Putina y Rinconada exigen mayor presencia policial y patrullaje constante en las rutas interprovinciales.