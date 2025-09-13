Luego de más de dieciséis horas de conversaciones, autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), representantes estudiantiles de la Asamblea Universitaria y del Consejo Universitario, así como integrantes de la Junta Transitoria de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), alcanzaron una serie de acuerdos tras instalar una mesa de diálogo en la Casona de San Marcos. De esta menera, se estaría levantando la toma.

El encuentro se desarrolló desde la medianoche hasta las 4:30 de la tarde en la Sala Humareda del Centro Cultural San Marcos, con la participación de la rectora Jeri Ramón Ruffner de Vega, el defensor del Pueblo Fernando Lozada Melgar, decanos de distintas facultades, asesores universitarios y dirigentes estudiantiles.

TE RECOMENDAMOS Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

Estudiantes de San Marcos llegan a un acuerdo con las autoridades

Esta fue convocada en atención a una solicitud formalizada el 10 de septiembre y tuvo como finalidad evaluar la viabilidad de los pedidos planteados por los estudiantes y analizar las condiciones para el levantamiento de la medida de protesta que mantenía tomado el campus universitario.

Entre los acuerdos más relevantes destaca el incremento progresivo de las raciones del Comedor Universitario. Con esta medida, el número de almuerzos se elevará de 2,200 a 2,600 diarios, las cenas pasarán de 800 a 1,050 y los desayunos de 500 a 700. Este compromiso deberá implementarse a más tardar el 15 de noviembre del presente año. Asimismo, se aprobó la ampliación de horarios en el servicio del comedor, que a partir del 1 de octubre atenderá en tres turnos definidos: desayunos de 7:00 a 9:00 de la mañana, almuerzos de 12:00 a 2:00 de la tarde y cenas de 5:00 a 7:00 de la noche.

Estudiantes no tendrán que pagar para acceder a una segunda carrera

Se resolvió la anulación de las últimas modificaciones al Reglamento de Admisión 2026-I. De esta manera, quedaron sin efecto las restricciones y los cobros por matrícula y mensualidad a los ingresantes por segunda carrera, asegurando que no se aplique ningún tipo de cobro adicional a este grupo de estudiantes.

De esta manera, los estudiantes que deseen cursar otra carrera podrán hacerlo sin gastar dinero. Esta fue una de las medidas más debatidas.

Otro acuerdo logrado fue el desistimiento y archivamiento de todos los procesos penales y administrativos abiertos contra estudiantes y dirigentes en el marco de las recientes protestas. Para ello, se acordó que la Oficina General de Asesoría Legal de la universidad coordine con cada facultad los procedimientos en curso, mientras que la Defensoría Universitaria facilitará el acceso de los estudiantes a sus abogados con el objetivo de garantizar el cierre de los expedientes.

Además, se estableció que la propia universidad brinde apoyo legal en caso existan procesos pendientes y que la Defensoría del Pueblo acompañe la entrega del campus universitario como parte del cumplimiento de los acuerdos.