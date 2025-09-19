HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Vía Expresa Sur: Emape reconoce que Rafael López Aliaga inauguró una obra que aún no está terminada

Emape informó que vía principal recién será abierta, de manera progresiva, desde este lunes 22 de setiembre. Especialistas critican apuro del alcalde de Lima por mostrar obras ante próximas elecciones.

Alcalde de Lima en la mira por inaugurar obras inconclusas.
Alcalde de Lima en la mira por inaugurar obras inconclusas.

El pasado 9 de setiembre, el alcalde Rafael López Aliaga inauguró, con bombos y platillos, la nueva Vía Expresa Sur que conecta el ‘zanjón’ del Paseo de la República con la Panamericana Sur. No obstante, pasó ese día y los carriles principales de ese proyecto nunca se abrieron.

Debido a las críticas, este viernes, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), del municipio de Lima, tuvo que reconocer que el burgomaestre inauguró el proyecto cuando aún no estaba terminado para el tránsito vehicular.

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

“Venimos concluyendo las labores de semaforización y señalización de las vías principales (de la Vía Expresa Sur) con el objetivo de reforzar la seguridad de los conductores”, precisó a través de un comunicado.

Emape señaló también que el tránsito vehicular en la nueva Vía Expresa Sur se habilitará de forma progresiva recién a partir de este lunes 22 de setiembre.

Este problema ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo  que encontró deficiencias en la transitabilidad y advirtió sobre la falta de señalética vehicular en los cruces del tramo comprendido entre las avenidas Paseo La Castellana y El Progreso, en Surco.

En los últimos días, los vecinos de Surco también publicaron videos en los que se observa que se forman largas colas de vehículos en las vías auxiliares de la “inaugurada” Vía Expresa Sur.

Apuro por mostrar obras

Según fuentes del Concejo Metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga se encuentra apurando diversos proyectos para entregar avances en físico antes de que deje su cargo debido a su posible participación en las próximas elecciones presidenciales del 2026. “Tiene hasta el 13 de octubre del 2025 para renunciar a ser alcalde de Lima. Eso explica por qué quiere tener obras sin que estén listos los expedientes técnicos”, contaron.

El el urbanista Aldo Facho Dede lamentó que se haya apresurado este proyecto. "¿Por qué no esperar que esté listo el expediente técnico para que el proyecto se haga de manera coherente e integral? Lamentablemente, en estos tiempos previos a las elecciones, los alcaldes apuran las obras porque tienen deseos de postular a otros cargos, eso debe ser un llamado de atención”, dijo.

También aseveró que el alcalde López Aliaga no tiene por qué apurar en dejar a medias la Vía Expresa Sur debido a que será recordado por haber liberado y recuperado el trazado original que estaba ocupado durante varios años por viviendas, colegios, discotecas y mercados.

“El apuro por avanzar la obra, le puede jugar en contra. Si se avanza poco y no logra la interconexión del Metropolitano con la Línea 1 del Metro, no van a servir de mucho las vías troncales, porque además ya están abiertas las vías auxiliares”, aseguró.

