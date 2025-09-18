Reciclaje en el Perú: Valorización de residuos sólidos creció 35% en los dos últimos años

¿Realmente podemos celebrar el día mundial del reciclaje en el Perú? | Difusión | Difusión

¿Realmente podemos celebrar el día mundial del reciclaje en el Perú? | Difusión | Difusión

El reciclaje de residuos sólidos en el Perú es todavía bajo, pero se ha registrado un importante avance. Según el Ministerio del Ambiente (Minam) en el 2024 se puso en valor un total de 249,407.25 toneladas de residuos a escala nacional, una cifra que representa un incremento de 35.43 % en comparación a la cifra del año anterior que llegó a 184,161.80 toneladas.

Hay que precisar que la valorización de residuos es el proceso de transformar los desechos en materias útiles que pueden ser integrados a la cadena productiva, ya sea como materias primas, fuente de energía o productos nuevos.

TE RECOMENDAMOS MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Manejo de residuos

La cifra alcanzada fue confirmada por el Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos (Sigersol) y del Programa de Incentivos del Minam, que publica la información declarada por las municipalidades.

Al respecto, el director general de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente, Walter Alzamora, destacó que la ciudadanía y autoridades locales están tomando mayor conciencia sobre el manejo adecuado de los residuos que se generan y respecto al reciclaje.

Del total valorizado el año pasado, 131 916,87 toneladas corresponden a residuos orgánicos (restos de comida, de fruta, cascara de huevo, bolsas de té o filtros de café) y alrededor de 117 490,38 toneladas a inorgánicos (botellas de plástico, envases de vidrio, papel, cartón, entre otros).

“Trabajamos de forma integral con las municipalidades de todo el país para mejorar la adecuada gestión de los residuos sólidos. Y ahora estamos viendo buenos resultados”, precisó Alzamora.

Hace falta reciclaje

Según datos del Sigersol Municipal y Programas de Incentivos, el distrito de Chaclacayo encabeza el ranking nacional con una valorización anual de 9,847.11 toneladas, seguido por San Juan de Lurigancho con 7,228.79 toneladas, ambos de en Lima Metropolitana.

En tercer lugar, está la Municipalidad Provincial de Satipo (Junín) con 6,499.64 toneladas valorizadas, luego siguen los distritos cusqueños de San Jerónimo y San Sebastián, con 5,396.63 y 5,064.10 toneladas, respectivamente.

Sin embargo, según cifras del Ministerio del Ambiente, el país produce más de 21 mil toneladas de basura al día, de los cuales solo se recicla el 1.8%. Hace falta que los municipios cuenten con programas de recojo domiciliario y promuevan el reciclaje entre sus vecinos.