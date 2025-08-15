Ley de Plástico: Falta fiscalización contra el tecnopor y sorbetes en mercados

Si bien hay retrocesos en la implementación de la Ley n° 30884, que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, falta fortalecer la fiscalización del Estado de lo que ya está prohibido como los envases de tecnopor y sorbetes de plástico.

En el Perú ya es ilegal la producción, importación y la venta del tecnopor; sin embargo, hay lugares donde todavía se están usando. “Hay un esfuerzo que se tiene que hacer a nivel del Estado y desde los ministerios”, comentó Carmen Heck, directora de políticas de la ONG Oceana.

De acuerdo con Carmen Heck, es muy importante la fiscalización por parte de los gobiernos locales en los puntos de venta y también del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en la fabricación y distribución de lo que ya es ilegal.

El exministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, señaló a La República que en el 2019, el primer año de aplicación de la ley, el Perú logró reducir en 30% el consumo de bolsas plásticas, un resultado alentador que demostraba el potencial de la norma.

Sin embargo, la ausencia de reglamentos técnicos ha frenado ese impulso y ha permitido que la producción, importación y comercialización de ciertos plásticos prohibidos continúe.

“Esto es particularmente grave en el caso del tecnopor, cuya fabricación y venta están prohibidas, pero que aún se observa en distintos puntos del país debido a la falta de sustitutos validados y fiscalización efectiva”.

Asimismo, subrayó que estas demoras prolongan la presencia de plásticos de un solo uso en el mercado, los cuales tardan siglos en degradarse, liberan microplásticos al ambiente y generan contaminación en suelos, ríos y océanos.

Pulgar-Vidal resaltó que sin reglamentos claros, no se definen los estándares para materiales alternativos, lo que impide orientar la producción hacia opciones seguras y sostenibles, y se mantiene un modelo de consumo lineal e insostenible.

Como se recuerda aun falta la aprobación de cuatro reglamentos técnicos en relación a las bolsas de plástico reutilizable, el de vajilla y utensilios de plástico biodegradables, el de vajilla y utensilios de plástico reutilizables y el de vajilla y utensilios de plástico reciclables.

¿Qué otros sectores del Gobierno también deben impulsar el cumplimiento de la Ley?

Aunque el Ministerio de la Producción tiene la responsabilidad directa de aprobar los reglamentos técnicos pendientes de la ley, la implementación plena de la Ley de Plásticos requiere la acción coordinada de varios sectores:

• Ministerio del Ambiente (Minam): asegurar la coherencia de la ley con las políticas de economía circular y gestión integral de residuos, liderar campañas nacionales de educación y sensibilización, y supervisar el cumplimiento de las metas ambientales.

• Ministerio de Salud (Minsa): evaluar y prevenir los riesgos para la salud derivados de la exposición a microplásticos y a las sustancias químicas asociadas a envases y utensilios plásticos.

• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): asignar recursos suficientes para programas de reconversión productiva y para fortalecer la capacidad de fiscalización de los organismos competentes.

• Gobiernos regionales y locales: fiscalizar el cumplimiento de la ley en mercados, comercios y establecimientos de comida, además de promover el uso de alternativas sostenibles en sus jurisdicciones.

• Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): supervisar la fabricación, importación y distribución de productos plásticos prohibidos y sancionar las infracciones detectadas.