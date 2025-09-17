Cuatro homicidios en las últimas 24 horas

Crímenes ocurrieron en Callao, Huacho y Huachipa. | Fuente: Maribel Mendo y Melissa Landa / La República. | Crímenes Créditos: composición LR/Maribel Mendoen Callao, Huacho y Huachipa. Créditos: composición LR/Maribel Mendo

Cuatro nuevos asesinatos se registran en las últimas horas en el país. Un mototaxista, un joven, una extranjera y un taxista fueron ultimados de varios disparos en el Callao, Huacho y Huachipa. Uno de estos casos ha generado mayor indignación entre los ciudadanos, pues su vida fue arrebatada durante el robo de su herramienta de trabajo. Ahora su familia no sólo afronta el dolor de perder a su ser querido, sino también la incertidumbre de su futuro, pues la víctima mortal era el sustento en su hogar y deja a dos hijos con condiciones médicas especiales en la orfandad.

Con estas muertes, la cifra de homicidios asciende a 5.246 en lo que va del año, según el conteo diario que realiza La República.

Callao: asesinan a balazos a un mototaxista en plena vía pública

Un nuevo crimen conmocionó a la urbanización Sesquicentenario, en el Callao. Luis Enrique Collantes Vinces (57), mototaxista de día y vigilante de autos por las noches, fue asesinado dentro de su mototaxi en el cruce de la avenida Los Dominicos con la calle 7. Su cuerpo fue hallado atado de pies y manos, con varios impactos de bala según testigos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

El hecho ocurrió en plena vía pública, cuando la zona aún estaba concurrida por transeúntes y comercios en funcionamiento, lo que generó pánico e indignación entre los vecinos. Las primeras investigaciones no descartan que se trate de un ajuste de cuentas o de un crimen ligado a las mafias de extorsión que operan contra mototaxistas en el Callao.

Tras ello, la Policía Nacional capturó a Flavio Alexis Palomo Méndez (27), señalado como el sicario responsable del ataque. El detenido intentaba huir portando un arma de fuego y, según informó el coronel PNP Carlos Zúñiga, se trataría de un homicidio por encargo. Palomo cuenta con antecedentes por robo agravado.

Mujer venezolana muere baleada en la puerta de Minka

La noche del lunes 15 de septiembre, alrededor de las 7:16 p. m., se registró un ataque armado en la puerta N°04 del centro comercial Minka, en el Callao. Una joven extranjera, identificada como Eyling Toro, recibió impactos de bala cuando se encontraba acompañada de un amigo, quien posteriormente la trasladó al Hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, ingresó al nosocomio sin vida.

De acuerdo con las primeras versiones, el atacante utilizó un arma de fuego equipada con silenciador, lo que le permitió escapar con rumbo desconocido tras efectuar los disparos.

Huachipa: asesinan a taxista para robarle el auto

Un nuevo crimen ocurrió la madrugada de este lunes 16 de setiembre en Huachipa. El cuerpo de Juan Ártica Quilca fue hallado abandonado en el cruce de las calles Las Mimosas y Archipiélago, con aparentes disparos en la cabeza y sin sus pertenencias.

El vehículo de trabajo del conductor, quien laboraba de madrugada para sostener a su familia fue robado. Según su esposa, Juan era el único sostén económico del hogar, tenía dos hijos: uno con una delicada condición médica que requería una operación y otro con necesidades especiales.

Huacho: joven ejecutado por sicarios en plena avenida del centro

Un nuevo episodio de violencia sacudió el centro de Huacho. La mañana de este lunes, Sebastián Nadín Tolentino Peña (25), conocido en la zona como 'Naucho' y natural de Humaya, fue asesinado de tres disparos en la cabeza mientras caminaba por la cuadra ocho de la Av. San Martín. El ataque ocurrió a plena luz del día y dejó su cuerpo tendido sobre la vereda, frente a decenas de transeúntes y comerciantes.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo el sicario se aproximó por detrás, abrió fuego a quemarropa y luego se apoderó del celular de la víctima antes de huir en una motocicleta junto a un cómplice. De acuerdo con los registros policiales, el joven tenía antecedentes por portar armas de fuego de manera reiterada, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

Tras el crimen, el comandante Miguel Castro Castillo, jefe de la comisaría de Huacho, señaló que se analizan las grabaciones de las cámaras cercanas con el fin de identificar a los autores intelectuales. Este nuevo hecho de sicariato ha incrementado la preocupación de los vecinos por la inseguridad que golpea la provincia de Huaura.