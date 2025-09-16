República Dominicana: estadounidense es acuchillado en lujoso resort y mujer haitiana es la sospechosa principal

El hecho se registró en un resort ubicado en el municipio de Sosúa. | Foto: AFP/Referencial

Un ciudadano estadounidense fue asesinado en un complejo turístico de República Dominicana, informó la policía que reveló que la principal sospechosa es una mujer de nacionalidad haitiana.

El suceso se registró en un apartamento de resort ubicado en el municipio de Sosúa, una población con playas cristalinas a unas tres horas de Santo Domingo, la capital de República Dominicana.

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) reveló que el hombre fue identificado como Jon Eric Xanthos, de 63 años, quien falleció a causa de múltiples heridas de arma blanca.

Hasta el momento, la principal sospechosa es una mujer de nacionalidad haitiana, quien horas antes del crimen sostuvo una discusión con la víctima y huyó del lugar, dijeron testigos a la policía.

En la escena del crimen se recolectó un cuchillo con rastros de sangre. Según las autoridades dominicanas, Xanthos visitaba con frecuencia la isla caribeña y se quedaba por largos períodos.

Cabe resaltar que el turismo es una actividad vital para los habitantes de República Dominicana, que en 2024 recibieron a unos 11 millones de visitantes de Estados Unidos y otras partes del mundo.