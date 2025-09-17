HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra
Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     
Sociedad

Este domingo 5 de octubre se realizarán dos carreras 5K en San Miguel y San Borja

Instituciones realizarán estas maratones con el objetivo de sensibilizar sobre la salud mental y la situación de hambre de miles de familias.

Esperan que atletas y ciudadanos participen en eventos.
Esperan que atletas y ciudadanos participen en eventos.

Este domingo 5 de octubre, los distritos de San Miguel y San Borja serán escenarios de dos carreras organizadas por DesCubriéndonos, De-Mentes y el Banco de Alimentos Perú que buscan sensibilizar sobre la salud mental y la situación de hambre de miles de familias.

En San Miguel se realizará la carrera ‘Te Escucho 5K’, una jornada que busca visibilizar la importancia de hablar sobre salud mental y fomentar la prevención del suicidio en el Perú, informó DesCubriéndonos y De-Mentes, los cuales contarán con el apoyo de universidades e instituciones comprometidas. La iniciativa espera reunir a más de 500 participantes entre jóvenes, adultos, familias y representantes de la sociedad civil.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Indecopi multa a Pacífico Seguros con cerca de S/115.000 por llamadas spam

lr.pe

Durante la jornada, que se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio (10 de setiembre) y del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre), se desarrollarán actividades deportivas y de sensibilización. Entre ellas destacan la carrera 5K, una caminata solidaria y stands informativos atendidos por especialistas y voluntarios en salud mental que ofrecerán orientación y recursos gratuitos.

En un país donde una de cada cuatro personas enfrenta problemas de salud mental y el 80 % no recibe atención adecuada, ‘Te Escucho 5K’ espera generar conciencia y movilizar a la ciudadanía. La ruta partirá y finalizará en el Parque Jesús Vásquez (San Miguel), atravesando avenidas emblemáticas, como Brígida Silva, Costanera, Bertolotto y Riva Agüero. El evento empezará a las 9 a.m. y la inscripción es gratuita previa inscripción a través del Instagram @teescucho.pe.

Carrera en San Borja

El domingo 5 de octubre también se realizará en los exteriores del Pentagonito de San Borja la segunda edición de ‘Kilómetros por la Alimentación’, una iniciativa solidaria del Banco de Alimentos Perú que busca recaudar 700 toneladas de alimentos para alimentar a 100.000 personas. 

La inscripción varía si es que se participa en la maratón de 5K o 10K. El evento empezará a las 7 a.m. en el parque Olímpico de San Borja y concluirá a las 12 p.m. en el mismo punto.

“Por cada sol donado, como parte de tu inscripción en la carrera, estarás aportando con una ración de alimentos para miles de peruanos que viven en inseguridad alimentaria”, informó el Banco de Alimentos Perú.

Notas relacionadas
Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Si tu DNI no coincide con tu domicilio actual en el Perú, esta es la multa que debes pagar en 2025

Si tu DNI no coincide con tu domicilio actual en el Perú, esta es la multa que debes pagar en 2025

LEER MÁS
Muere joven torero aficionado tras ser embestido por un toro durante fiesta patronal en Apurímac

Muere joven torero aficionado tras ser embestido por un toro durante fiesta patronal en Apurímac

LEER MÁS
Joven peruano sufre robo de US$50.000, investigó y ubicó a su propio secuestrador en Lima: presentó pruebas a la Policía, pero delincuente sigue libre

Joven peruano sufre robo de US$50.000, investigó y ubicó a su propio secuestrador en Lima: presentó pruebas a la Policía, pero delincuente sigue libre

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Alianza Lima y la última vez que derrotó a un equipo chileno en Matute: más de 20 años y un inolvidable gol de Jefferson Farfán

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Sociedad

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

Sorteo de La Tinka del miércoles 17 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

Corte de agua en Lima hoy, 17 de septiembre: horarios de Sedapal y zonas afectadas según distritos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota