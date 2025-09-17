Este domingo 5 de octubre se realizarán dos carreras 5K en San Miguel y San Borja

Este domingo 5 de octubre, los distritos de San Miguel y San Borja serán escenarios de dos carreras organizadas por DesCubriéndonos, De-Mentes y el Banco de Alimentos Perú que buscan sensibilizar sobre la salud mental y la situación de hambre de miles de familias.

En San Miguel se realizará la carrera ‘Te Escucho 5K’, una jornada que busca visibilizar la importancia de hablar sobre salud mental y fomentar la prevención del suicidio en el Perú, informó DesCubriéndonos y De-Mentes, los cuales contarán con el apoyo de universidades e instituciones comprometidas. La iniciativa espera reunir a más de 500 participantes entre jóvenes, adultos, familias y representantes de la sociedad civil.

Durante la jornada, que se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio (10 de setiembre) y del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre), se desarrollarán actividades deportivas y de sensibilización. Entre ellas destacan la carrera 5K, una caminata solidaria y stands informativos atendidos por especialistas y voluntarios en salud mental que ofrecerán orientación y recursos gratuitos.

En un país donde una de cada cuatro personas enfrenta problemas de salud mental y el 80 % no recibe atención adecuada, ‘Te Escucho 5K’ espera generar conciencia y movilizar a la ciudadanía. La ruta partirá y finalizará en el Parque Jesús Vásquez (San Miguel), atravesando avenidas emblemáticas, como Brígida Silva, Costanera, Bertolotto y Riva Agüero. El evento empezará a las 9 a.m. y la inscripción es gratuita previa inscripción a través del Instagram @teescucho.pe.

Carrera en San Borja

El domingo 5 de octubre también se realizará en los exteriores del Pentagonito de San Borja la segunda edición de ‘Kilómetros por la Alimentación’, una iniciativa solidaria del Banco de Alimentos Perú que busca recaudar 700 toneladas de alimentos para alimentar a 100.000 personas.

La inscripción varía si es que se participa en la maratón de 5K o 10K. El evento empezará a las 7 a.m. en el parque Olímpico de San Borja y concluirá a las 12 p.m. en el mismo punto.

“Por cada sol donado, como parte de tu inscripción en la carrera, estarás aportando con una ración de alimentos para miles de peruanos que viven en inseguridad alimentaria”, informó el Banco de Alimentos Perú.