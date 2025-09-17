El pasado martes 16 de septiembre, la Policía de Investigación de Chile (PDI) junto con la Fiscalía de Arica y Parinacota desbarataron una operación de tráfico de drogas en el paso de frontera Chacalluta. Durante la intervención se detuvo a cinco sujetos identificados como peruano, entre ellos, dos miembros de la Policía Nacional (PNP).

Autoridades interceptaron a connacionales tras intentar ingresar 11.6 kilos de ketamina al país sureño. De acuerdo con medios locales, la detención fue el resultado de meses de investigación que permitió desmantelar una red criminal que utilizaría vehículos acondicionados para transportar droga, la cual estaría destinada a bandas criminales como Los Gallegos o El Tren de Aragua.

Policía chilena seguía los pasos de criminales peruanos

La detención de cinco peruanos involucrados en el presunto delito de tráfico de drogas se habría realizado luego de que la Brigada Antinarcóticos de la PDI investigara los movimientos sospechosos de autos provenientes de Perú.

"Se pudo observar el ingreso de dos vehículos que se habían perfilado previamente dentro de un marco de investigación de posibles transportes vehiculares que ingresaban remesas de droga al interior del territorio", expuso el fiscal Anatole Larrabeiti Yañez, según el medio chileno El Mostrador.

En el desarrollo de la intervención se encontró 11.6 kilos de ketamina ocultos en los automóviles. También se halló tres teléfonos, dos autos y 500 dólares americanos. Según la Fiscalía, esta droga pretendía ser comercializada por organizaciones criminales transnacionales.

Policías detenidos por tráfico de drogas estarían en actividad

Rusbel Alvaro Chipana Tito y Fredy Benigno Vengoa, son los dos miembros de la PNP que fueron detenidos como parte del operativo antidrogas. Benigno Vengoa enfrenta un proceso judicial en Tacna por cohecho pasivo, tras extorsionar a un conductor en estado de ebriedad en el 2021, según El Mostrador.

El medio extranjero indicó que fuentes de la PNP confirmaron que ambos policías pertenecerían a la institución y se encontrarían en actividad. Autoridades chilenas aún esperan un comunicado oficial por parte de la entidad. Además, la identidad de los otros peruanos involucrados será anunciado hoy en el Juzgado de Garantía de Arica.

