HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     
Sociedad

UGEL suspende clases presenciales en Machu Picchu pueblo, sin fecha de retorno, por protestas

La decisión responde a las movilizaciones sociales que persisten en la zona. El director de la UGEL Urubamba invocó a las autoridades y manifestantes a garantizar el derecho a la educación de los escolares.

UGEL Urubamba suspende clases por movilizaciones en Machu Picchu pueblo
UGEL Urubamba suspende clases por movilizaciones en Machu Picchu pueblo | Composición LR | Agencia Andina

Este 16 de setiembre, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Urubamba dispuso la suspensión indefinida de las clases presenciales en Machu Picchu pueblo ante las protestas que afectan la zona. La medida se toma para salvaguardar la integridad de estudiantes y docentes, en medio de bloqueos y marchas que han dificultado el normal desarrollo de las actividades escolares.

El director de la UGEL Urubamba señaló que la situación actual impide el desarrollo normal de las actividades escolares y recordó que el derecho a la educación debe ser respetado incluso en contextos de protesta. En este sentido, apuntó que las protestas se realizan pricipalmente en la Plaza de Armas, ubicada en las cercanías de instituciones educativas de nivel primaria e inicial, lo cual dificulta la continuidad de las clases.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: Machu Picchu podría perder su título de 'Maravilla del Mundo' por problemas en la gestión del turismo, advierte New7Wonders

lr.pe

Suspenden clases en Machu Picchu pueblo sin fecha de retorno

En medio de las protestas, el director de UGEL Urubamba remarcó que “es fundamental respetar el derecho a la educación”, haciendo un llamado a las autoridades y manifestantes para que encuentren soluciones que no perjudiquen a los escolares.

Se espera que, una vez que se restablezca la calma, se pueda continuar con las clases. "En coordinación con los niveles, se está tomando la decisión de que se trabaje la educación a distancia, solo Machu Picchu pueblo, hasta que la situación se calme se va a hacer educación a distancia", anunció el representante de la UGEL en declaraciones para el citado medio.

PUEDES VER: Gobierno peruano minimiza advertencia de New7Wonders sobre pérdida del título de 'Maravilla del Mundo' de Machu Picchu

lr.pe

Paro indefinido en Machu Picchu

Las comunidades del distrito de Machu Picchu iniciaron un paro indefinido desde el 14 de septiembre, en el que exigen el ingreso de 18 buses autorizados por Sernanp para el traslado de turistas, proceso que ha sido demorado, según denuncian, por la empresa PeruRail. El Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu (Fredim) denunció un presunto "contubernio" entre autoridades y empresas privadas para impedir el ingreso de nuevas unidades, afectando directamente a la población local y generando creciente malestar.

La situación ha provocado tensiones en plena temporada turística, especialmente por la paralización comunal y la suspensión de trenes debido a obstáculos en las vías, lo que ha dejado incluso a turistas varados. La crisis tiene su origen en el vencimiento de la concesión de la empresa Consettur en la ruta Hiram Bingham y la falta de una nueva licitación por parte de la Municipalidad Provincial de Urubamba, lo que impide la entrada de una nueva operadora de transporte hacia la ciudadela inca.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Qué pasa en Machu Picchu y por qué podría perder su título de Maravilla del Mundo, según New7Wonders?

¿Qué pasa en Machu Picchu y por qué podría perder su título de Maravilla del Mundo, según New7Wonders?

LEER MÁS
Es falsa la versión de que Machu Picchu perdió su título como una de las 'Maravillas del Mundo’

Es falsa la versión de que Machu Picchu perdió su título como una de las 'Maravillas del Mundo’

LEER MÁS
Cusqueños rechazan posible revocación del título de Maravilla del Mundo a Machu Picchu: ''Es una vergüenza y una tragedia''

Cusqueños rechazan posible revocación del título de Maravilla del Mundo a Machu Picchu: ''Es una vergüenza y una tragedia''

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Gestante termina en el hospital tras robo en su vivienda luego de Baby Shower: "Hasta los pañales se han llevado"

Gestante termina en el hospital tras robo en su vivienda luego de Baby Shower: "Hasta los pañales se han llevado"

LEER MÁS
Extorsión imparable: casos en Lima llegan a las 6,782 denuncias en lo que va del 2025

Extorsión imparable: casos en Lima llegan a las 6,782 denuncias en lo que va del 2025

LEER MÁS
¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Bono de Guerra septiembre 2025 para pensionados: fecha de pago, monto oficial y como cobrar en 4 pasos fáciles vía Patria

Sociedad

Cae ''Maykel'', presunto extorsionador de los D.E.S.A II: teléfono registraba yapeos de cupos de líneas de transporte

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 16 de septiembre, según IGP?

Sin agua en Lima por más de 12 horas: revisa los distritos y horarios afectados por Sedapal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota