UGEL suspende clases presenciales en Machu Picchu pueblo, sin fecha de retorno, por protestas

Este 16 de setiembre, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Urubamba dispuso la suspensión indefinida de las clases presenciales en Machu Picchu pueblo ante las protestas que afectan la zona. La medida se toma para salvaguardar la integridad de estudiantes y docentes, en medio de bloqueos y marchas que han dificultado el normal desarrollo de las actividades escolares.

El director de la UGEL Urubamba señaló que la situación actual impide el desarrollo normal de las actividades escolares y recordó que el derecho a la educación debe ser respetado incluso en contextos de protesta. En este sentido, apuntó que las protestas se realizan pricipalmente en la Plaza de Armas, ubicada en las cercanías de instituciones educativas de nivel primaria e inicial, lo cual dificulta la continuidad de las clases.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

Suspenden clases en Machu Picchu pueblo sin fecha de retorno

En medio de las protestas, el director de UGEL Urubamba remarcó que “es fundamental respetar el derecho a la educación”, haciendo un llamado a las autoridades y manifestantes para que encuentren soluciones que no perjudiquen a los escolares.

Se espera que, una vez que se restablezca la calma, se pueda continuar con las clases. "En coordinación con los niveles, se está tomando la decisión de que se trabaje la educación a distancia, solo Machu Picchu pueblo, hasta que la situación se calme se va a hacer educación a distancia", anunció el representante de la UGEL en declaraciones para el citado medio.

Paro indefinido en Machu Picchu

Las comunidades del distrito de Machu Picchu iniciaron un paro indefinido desde el 14 de septiembre, en el que exigen el ingreso de 18 buses autorizados por Sernanp para el traslado de turistas, proceso que ha sido demorado, según denuncian, por la empresa PeruRail. El Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu (Fredim) denunció un presunto "contubernio" entre autoridades y empresas privadas para impedir el ingreso de nuevas unidades, afectando directamente a la población local y generando creciente malestar.

La situación ha provocado tensiones en plena temporada turística, especialmente por la paralización comunal y la suspensión de trenes debido a obstáculos en las vías, lo que ha dejado incluso a turistas varados. La crisis tiene su origen en el vencimiento de la concesión de la empresa Consettur en la ruta Hiram Bingham y la falta de una nueva licitación por parte de la Municipalidad Provincial de Urubamba, lo que impide la entrada de una nueva operadora de transporte hacia la ciudadela inca.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.