Sociedad

Gestante termina en el hospital tras robo en su vivienda luego de Baby Shower: "Hasta los pañales se han llevado"

Las cámaras de seguridad captaron el robo, donde dos delincuentes sustrajeron objetos en 20 minutos. La mujer embarazada fue hospitalizada tras el suceso, temiendo un parto prematuro.

Delincuentes se llevan hasta los regalos de baby shower en Carabayllo.
Delincuentes se llevan hasta los regalos de baby shower en Carabayllo. | Foto: captura Latina

La delincuencia continúa en aumento. Una pareja de esposos fue víctima de un robo en su vivienda en Carabayllo el último domingo 14 de septiembre. Como era su costumbre, la pareja asistió a la iglesia y, al regresar a su casa, descubrieron con sorpresa que delincuentes habían forzado las chapas y se habían llevado sus pertenencias. Entre los objetos robados estaban incluso los regalos del baby shower que habían organizado para su bebé, que está en camino.

Las cámaras de seguridad de vecinos registraron el momento en que una camioneta negra se estacionó frente a la vivienda de los futuros padres, mientras dos delincuentes rompían la puerta y verificaban si había alguien dentro. Durante aproximadamente 20 minutos, sustrajeron todos los objetos y huyeron con rumbo desconocido.

"Nosotros, como papás, habíamos adquirido algunas prendas, accesorios, pañales que teníamos que tener listos para la llegada de nuestra bebé. Hasta los propios pañales se han llevado y eso afectó tanto a mi esposa", declaró el esposo a Latina Noticias.

Robo a familia en Carabayllo deja a mujer embarazada internada

La pareja había realizado un baby shower con regalos de familiares para su bebé, pero delincuentes se llevaron todas las pertenencias. Las dos personas que ingresaron a la vivienda fueron registradas por cámaras de seguridad, aunque sus identidades aún se desconocen. En cuestión de minutos, sustrajeron bolsas, televisores y otros accesorios. La gestante, afectada por la situación, fue trasladada de emergencia al hospital.

"Se encuentra en observación y es posible un parto prematuro. Los doctores nos mencionan que está con contracciones y algunas sensaciones de impacto que esto conlleva, que la bebé esté en riesgo de nacer antes de tiempo y que también pueda requerir incubadora", indicó su esposo, quien espera las mejores noticias de su pareja.

El hecho fue denunciado, y la Policía Nacional les informó que se acercarían a recopilar las cámaras de seguridad para una investigación más exhaustiva. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado.

Tras la denuncia, los vecinos también advirtieron que los robos son constantes en la zona. Sujetos en motocicletas roban celulares a mano armada durante la noche y sustraen autopartes de los vehículos. Además, señalaron que no hay presencia de serenazgo y exigieron mayor protección, especialmente porque la zona colinda con un parque frecuentado por niños.

