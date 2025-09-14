HOYSuscripcion LR Focus

Sábado trágico: trabajador fallece por incendio y cobradora de combi muere en accidente de tránsito

El siniestro se produjo en un establecimiento de Paita donde se realizan trabajos de mantenimiento a embarcaciones. En tanto, el accidente cobró la vida de una adolescente quien laboraba en una unidad de la empresa de transportes U11.


Tragedias ocurrieron en Paita y Piura.
Tragedias ocurrieron en Paita y Piura. | Fuente: Almedra Ruesta / La República. | Créditos: difusión.

Este sábado 13 de septiembre se registraron dos trágicas muertes en las provincias de Paita y Piura, en la región Piura. Las víctima son un joven de 27 años y una adolescente de 16.

El primer incidente se produjo en un establecimiento donde se reparan embarcaciones, ubicado en el sector San Juan de Miraflores, en Paita. Tres embarcaciones pesqueras de alto tonelaje quedaron destruidas por las llamas.

Según informó Martín Gómez, jefe de la Compañía de Bomberos 31, el fallecido realizaba trabajos de enfibrado en la bodega de un navío cuando inició el siniestro. La víctima fue identificada como Nils Castillo, un joven de 27 años, natural del distrito de Castilla.

"Hay que hacer un mea culpa. (El astillero) no tienen energía eléctrica, no tienen agua, no hay ningún extintor. Cuando nos dieron la alerta ya tres embarcaciones estaban encendidas. Es un llamado a los propietarios para que tomen todas las medidas de seguridad para evitar este tipo de siniestros", señaló Gómez a un medio local.

Según informaron los testigos, las llamas se extendieron rápidamente debido a una serie de negligencias. Trascendió que se habrían ejecutado trabajos de soldadura y carpintería a la par que se resanaba la embarcación, esto último implica el uso de químicos y materiales altamente inflamables. "Deben trabajar uno u otro. El carpintero con la máquina que tiene ocasiona chispas, estás son las que habrían provocado el incendio", expuso.

Al respecto, los pobladores solicitaron a la Municipalidad Provincial de Paita fiscalizar estos establecimientos para corroborar si cumplen con la normativa para operar sin poner en riesgo a los trabajadores.

Adolescente pierde la vida

Una joven de apenas 16 años perdió la vida este último sábado cuando se encontraba trabajando como cobradora de una unidad de la empresa de transporte público U 11. Según la información policial, el accidente se produjo minutos antes de las 3 p.m. en la prolongación de la avenida Sánchez Cerro en Piura.

La adolescente habría perdido el equilibrio y caído por la puerta del vehículo. Esto provocó que impactara contra la vía y, luego, fuera arrollada por las llantas traseras de la unidad. Aunque la víctima fue socorrida y trasladada al hospital Santa Rosa falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

