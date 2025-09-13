HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Piuranos protestan contra nueva ley de AFP: "Es un sistema fracasado"

Manifestantes aseguraron que reforma afecta al trabajador independiente que vive del día a día, quien ahora deberá aportar al sistema de pensiones.

Piuranos de todas las edades se manifestaron contra reforma. Foto: Almendra Ruesta - La República.
Piuranos de todas las edades se manifestaron contra reforma. Foto: Almendra Ruesta - La República.
Ciudadanos en la región de Piura se unieron a la movilización contra la nueva ley de las AFP. Los manifestantes sostuvieron que se trata de "un sistema fracasado" y que la normativa promulgada perjudicaría al aportante independiente.

Los manifestantes iniciaron la medida de protesta con un plantón en el parque Miguel Cortés para luego caminar hasta la Plaza de Armas de Piura al grito de "por culpa del gobierno, estamos en las calles". En el centro de la ciudad llevaron a cabo un plantón frente a la catedral para luego retomar la marcha que finalizó en el punto de partida.

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

José Coronado, representante de la Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes en Piura, sostuvo que han convocado está movilización desde Lima con la intención de exigir un nuevo retiro de 4 UIT de la AFP y la ONP, así como la derogatoria la nueva ley de pensiones.

Manifestantes esperan la derogatoria de la nueva ley. Foto: Almendra Ruesta - La República.

Manifestantes esperan la derogatoria de la nueva ley. Foto: Almendra Ruesta - La República.

"Cómo asociación, a través del partido Perú Libre, ya hemos presentado un proyecto de ley para solicitar la derogatoria de esta ley. La ‘roboreforma’ afecta a todos los peruanos", sentenció Coronado, quien sindicó a los partidos Fuerza Popular y Podemos Perú como impulsores de la nueva normativa.

Reforma afecta a trabajadores independientes

Por su parte, la manifestante Luz Mena calificó como "injusta" la nueva ley, especialmente para los trabajadores independientes. En esa línea, apuntó contra el gobierno de Dina Boluarte y al Congreso, asegurando que impulsan leyes contra la población.

"Los independientes ya le pagamos a la Sunat el 8 %. Se trata de trabajos momentáneos, no tenemos contrato fijo ni seguro social. No me parece que las AFP quieran retener los pocos ingresos que tenemos para nuestras familias. Dina (Boluarte) y el Congreso hacen leyes contra el pueblo", aseveró la manifestante.

