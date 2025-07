El padre de la bebé gemela, que estaba desaparecida por al menos 20 horas, reveló que la cuidadora, Candy Sorana Palacios Taricuarima (21), fue contratada por recomendación de un conocido de su cónyuge. En ese sentido, la familia admitió que no solicitó la documentación debida de la joven.

Es importante recordar que la menor de 2 años desapareció cuando se quedó bajo la supervisión de Palacios, mientras la progenitora, Cristel Abarca, y la otra bebé gemela se encontraban en el mercado. Tras ser intervenida por la Policía, la mujer de 21 años no justificó su ausencia, por lo que la familia optaría por imponer una denuncia por secuestro.

Ventanilla: padres de la bebé contrataron a Candy sin pedir documentos

"Nos ha recomendado un amigo. Nos faltó pedir los papeles, tener más cuidado", indicó el padre de la bebé en conversaciones con ATV. Cabe destacar que la cuidadora trabajaba en esa casa bajo el régimen cama adentro. Sin embargo, contaba con la alternativa de quedarse en casa de un familiar: "Sí me contaba que tenía una prima, o primo, que vivía en El Agustino", agregó el hombre.

Mientras tanto, Candy Palacios permanecerá detenida en la Depincri de Ventanilla por lo menos 48 horas, según señaló ATV. Esto es con el objetivo de determinar si recibirá una pena por el delito de secuestro. "Mi señora está viendo todo ese caso", informó el progenitor.

Madre se percata de la desaparición: cuidadora fue intervenida en El Agustino

Abarca relató que, cuando llegó a su casa, no encontró a su bebé ni las pertenencias de Candy. Tampoco halló la mochila de la menor. "La vecina me dijo que la bebé no lloró en todo el día. Como si nunca estuvo. Me rompió el corazón", contó la madre.

Al día siguiente, el martes 22 de julio, Palacios fue intervenida por las autoridades en una vivienda ubicada en el distrito de El Agustino. Cuando fue trasladad a la Depincri distrital se pronunció: "¿Para qué disculpas? Si solo es un error mío que hice. Yo no me arrepiento porque estoy tranquila y con mi consciencia limpia".

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

