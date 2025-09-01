Familiares de joven desaparecido se reúnen en exteriores del Ministerio Público de Juliaca para exigir justicia. | Foto: Cinthia Alvarez | LR URPI

Con pancartas en mano y gritos de justicia, los familiares de Royer Paul Huallpa Mamani, joven de 25 años desaparecido desde hace 26 días, realizaron una protesta frente al Ministerio Público de Juliaca. La movilización ocurrió debido a que este lunes 1 de setiembre se cumple el último día de la detención preliminar de cinco días dictada contra los principales sospechosos del caso.

Ante esta situación, la familia exige que se dicte prisión preventiva contra Gino Larico y Lorena Cuadros, pareja de enamorados que habría compartido bebidas alcohólicas con Royer Paul la noche de su desaparición. Un tercer implicado permanece prófugo, lo que aumenta la preocupación de los familiares sobre una posible fuga de los involucrados si la Fiscalía los deja en libertad.

Protestan frente al Ministerio Público por joven desaparecido: familiares sospechan de asesinato

Durante la protesta, los padres del joven expresaron su angustia y exigieron que el Ministerio Público actúe con firmeza. Señalan que existen pruebas suficientes para que la fiscal Maribel Espezua Mirabal solicite prisión preventiva y así continúe con las investigaciones sin riesgo de obstrucción.

Por su parte, Roger Huallpa Huayhua, padre del desaparecido, aseguró que su hijo fue asesinado. Según su testimonio, los sospechosos han optado por guardar silencio bajo recomendación legal, y solo han declarado que Royer se habría cortado la mano, lo que explicaría la presencia de sangre en el lugar. Sin embargo, el padre rechaza esta versión por completo.

“Había charcos de sangre en la puerta, en la pared y hasta en el techo como salpicones. Eso no puede ser producto de un simple corte. Yo puedo asegurar que asesinaron a mi hijo, incluso presumo que pudo ser descuartizado. Solo quiero justicia, por favor”, declaró entre lágrimas el padre del joven.

La familia teme que, si los sospechosos recuperan su libertad, puedan fugarse y entorpecer el proceso judicial. Por ello, insisten en que la Fiscalía actúe con celeridad y firmeza, considere los indicios y testimonios que apuntan a una presunta responsabilidad directa en la desaparición de Royer Paul.

La madre del joven también se sumó al pedido. Ella exige que se haga justicia y se logre encontrar el cuerpo de su hijo. “Yo solo quiero encontrar el cuerpo de mi hijo para que se haga justicia. Por favor, que haya justicia”, expresó con profunda tristeza, mientras sostenía una pancarta junto a un cuadro del rostro de Royer Paul.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

