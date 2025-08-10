HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1
Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1     Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1     Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1     
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      
Historias Estados Unidos

Macabro hallazgo del cuerpo en descomposición de un menor desaparecido que envió un mensaje de auxilio en EEUU: “Mamá, ayúdame”

Pelletier, quien llegó desde Carolina del Norte, se comunicó con su madre antes de su desaparición, enviándole un mensaje desesperado.

Giovanni Pelletier fue encontrado sin vida por detectives privados.
Giovanni Pelletier fue encontrado sin vida por detectives privados. | Composición LR

La Oficina del Sheriff del Condado de Manatee (MCSO) confirmó parcialmente que se encontró el cuerpo en descomposición de Giovanni Pelletier, de 18 años, en un estanque de retención cercano a la autopista interestatal I-75, en el condado de Manatee, Florida, informó Gulf Coast News.

Pelletier había viajado desde Carolina del Norte a Florida para reunirse con su padre y familiares paternos. La última comunicación que tuvo con su madre fue un mensaje de texto en el que escribió: “Mamá, ayúdame”.

PUEDES VER: Latina egresó de la UNMSM, emigró a EEUU sin saber mucho inglés y hoy es una influencer de comida peruana muy exitosa

lr.pe

¿Cómo encontraron el cuerpo de Giovanni Pelletier?

El hallazgo se produjo en una zona pantanosa próxima a la rampa de salida hacia el sur de la carretera estatal 70. Las autoridades señalaron que ese sector ya había sido registrado previamente, aunque el cuerpo del menor desaparecido fue localizado por un equipo de investigación privado contratado por la familia de Giovanni Pelletier.

Publicación de la madre de Giovanni Pelletier. Fuente: The New York Times

Publicación de la madre de Giovanni Pelletier. Fuente: The New York Times

La madre del joven, Bridgette Pelletier, expresó en redes sociales la angustia que vivió durante los días de búsqueda. “Estoy viviendo la peor pesadilla de cualquier padre, tratando de encontrar la fuerza para darle la despedida que se merece”, escribió.

PUEDES VER: Petro confronta a Trump por querer "bombardear Colombia" al atacar cárteles de droga de América Latina: "La soberanía existe"

lr.pe

¿Cómo desapareció Giovanni Pelletier?

De acuerdo con el informe policial, Giovanni Pelletier se encontraba de vacaciones en Englewood, Florida, junto a su madre y otros familiares. En la madrugada del 1 de agosto, tres primos lo recogieron alrededor de la 1:30 a.m. para viajar hacia el condado de Brevard, donde reside su familia paterna.

Durante el trayecto, los primos relataron que el joven comenzó a comportarse de forma errática. En un momento, detuvieron el vehículo a un costado de la carretera y él sacó un cuchillo. Fue entonces cuando envió dos mensajes a su madre, entre ellos el desesperado “Mamá, ayúdame”, además de intentar llamarla y comunicarse por videollamada. También se puso en contacto con otros familiares solicitando auxilio.

Recompensa por Giovanni Pelletier. Fuente: The New York Times

Recompensa por Giovanni Pelletier. Fuente: The New York Times

Ese mismo día, su mochila y teléfono móvil aparecieron abandonados cerca de una vía en el condado de Charlotte. Incluso se ofreció una recompensa de US$10.000 por información que condujera a su ubicación

Notas relacionadas
Adolescente mató a sus padres porque le dijeron 'no' a una fiesta: invitó a 60 personas con los cadáveres en el armario

Adolescente mató a sus padres porque le dijeron 'no' a una fiesta: invitó a 60 personas con los cadáveres en el armario

LEER MÁS
ICE arresta a dueño de una hamburguesería que rinde homenaje a Trump en Texas y ahora afrontaría deportación de EEUU

ICE arresta a dueño de una hamburguesería que rinde homenaje a Trump en Texas y ahora afrontaría deportación de EEUU

LEER MÁS
Arrestan a economista del Banco Mundial y exdiplomático acusado de abuso sexual contra niños en Washington, EEUU

Arrestan a economista del Banco Mundial y exdiplomático acusado de abuso sexual contra niños en Washington, EEUU

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El destino final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida

El destino final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida

LEER MÁS
Ofrecía alojamiento en su casa de EEUU para asesinar a sus inquilinos: el espeluznante caso de Michelle “Shelly” Knotek

Ofrecía alojamiento en su casa de EEUU para asesinar a sus inquilinos: el espeluznante caso de Michelle “Shelly” Knotek

LEER MÁS
La macabra historia del asesino caníbal que vendía hamburguesas con la carne de sus víctimas en EEUU: nunca se arrepintió

La macabra historia del asesino caníbal que vendía hamburguesas con la carne de sus víctimas en EEUU: nunca se arrepintió

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Historias Estados Unidos

El misterioso caso de Gloria Ramírez, la mujer que dejó más de 20 médicos graves por su cadáver en EEUU

El impactante caso de Alyssa Ann Zinger: la mujer que fingía ser adolescente para abusar de menores de edad en Florida

El peligroso rodaje de 'Roar', el filme que usó más de 100 leones y arriesgó la vida de su elenco

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota