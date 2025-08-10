La Oficina del Sheriff del Condado de Manatee (MCSO) confirmó parcialmente que se encontró el cuerpo en descomposición de Giovanni Pelletier, de 18 años, en un estanque de retención cercano a la autopista interestatal I-75, en el condado de Manatee, Florida, informó Gulf Coast News.

Pelletier había viajado desde Carolina del Norte a Florida para reunirse con su padre y familiares paternos. La última comunicación que tuvo con su madre fue un mensaje de texto en el que escribió: “Mamá, ayúdame”.

¿Cómo encontraron el cuerpo de Giovanni Pelletier?

El hallazgo se produjo en una zona pantanosa próxima a la rampa de salida hacia el sur de la carretera estatal 70. Las autoridades señalaron que ese sector ya había sido registrado previamente, aunque el cuerpo del menor desaparecido fue localizado por un equipo de investigación privado contratado por la familia de Giovanni Pelletier.

Publicación de la madre de Giovanni Pelletier. Fuente: The New York Times

La madre del joven, Bridgette Pelletier, expresó en redes sociales la angustia que vivió durante los días de búsqueda. “Estoy viviendo la peor pesadilla de cualquier padre, tratando de encontrar la fuerza para darle la despedida que se merece”, escribió.

¿Cómo desapareció Giovanni Pelletier?

De acuerdo con el informe policial, Giovanni Pelletier se encontraba de vacaciones en Englewood, Florida, junto a su madre y otros familiares. En la madrugada del 1 de agosto, tres primos lo recogieron alrededor de la 1:30 a.m. para viajar hacia el condado de Brevard, donde reside su familia paterna.

Durante el trayecto, los primos relataron que el joven comenzó a comportarse de forma errática. En un momento, detuvieron el vehículo a un costado de la carretera y él sacó un cuchillo. Fue entonces cuando envió dos mensajes a su madre, entre ellos el desesperado “Mamá, ayúdame”, además de intentar llamarla y comunicarse por videollamada. También se puso en contacto con otros familiares solicitando auxilio.

Recompensa por Giovanni Pelletier. Fuente: The New York Times

Ese mismo día, su mochila y teléfono móvil aparecieron abandonados cerca de una vía en el condado de Charlotte. Incluso se ofreció una recompensa de US$10.000 por información que condujera a su ubicación