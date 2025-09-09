INEI: El 89.2% de población de 6 a 17 años accedieron al internet a través del celular

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a partir del informe técnico Estado de la Niñez y Adolescencia, elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), informó que en el segundo trimestre de 2025, el 89.2% de menores de 6 a 17 años de edad accedió a Internet mediante el celular, cifra superior en 1.3 puntos porcentuales, en comparación con similar trimestre del año anterior (87.9%).

Asimismo, el 29.0% de este grupo poblacional accedió a Internet en su hogar, cifra inferior en 1.2 puntos porcentuales, respecto al segundo trimestre de 2024 (30,2%).

Respecto al mismo periodo del año 2019, el acceso a internet por celular obtuvo un considerable incremento de 31.3 puntos porcentuales, y el uso de cabina pública un descenso de 23.8 puntos porcentuales.

96% cuenta con seguro

Durante el trimestre de estudio, se determinó que el 96,0% de la población menor de 18 años de edad del país accedió a algún seguro de salud (sea público o privado), incrementándose esta cobertura en 1.5 puntos porcentuales, con relación a similar trimestre del año anterior (94.5%).

Según tipo de seguro, el mayor crecimiento porcentual se registró en el acceso únicamente al Seguro Integral de Salud (SIS), en 1,6 puntos porcentuales, al pasar de 70,3% en el segundo trimestre del año 2024 a 71,9% en igual trimestre de 2025. Además, se incrementó en 0,1 punto porcentual el acceso únicamente a EsSalud. Mientras que, el acceso a otros seguros disminuyó en 0,3 punto porcentual.

En el área urbana, el 65.8% de este grupo poblacional se encuentra afiliado al SIS, incrementándose en 1.7 puntos porcentuales en comparación con similar trimestre del año anterior (64.1%).

Aumenta población de menores que solo estudia

De abril a junio de 2025, el 70.5% de la población adolescente de 14 a 17 años de edad solo estudió, cifra superior en 1.0 punto porcentual, respecto a igual trimestre del año anterior (69.5%); seguido del 11.4% que no estudió ni trabajó, presentando un crecimiento de 1.1 puntos porcentuales, con relación al similar trimestre de 2024 (10,3%).

En contraste, el 13.1% de este grupo poblacional estudió y ayudó en alguna actividad, cifra menor en 1.7 puntos porcentuales, con relación al segundo trimestre de 2024, del mismo modo, la población que solo trabaja se redujo de 5.4% en el segundo trimestre de 2024 a 5,0% en el segundo trimestre de 2025.

Según área de residencia, en el área rural, el 54,1% de la población de 14 a 17 años de edad solo se dedica a estudiar, lo que significó un incremento de 3.8 puntos porcentuales, respecto a similar trimestre de 2024.