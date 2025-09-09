HOYSuscripcion LR Focus

INEI: El 89.2% de población de 6 a 17 años accedieron al internet a través del celular

Según encuesta nacional del INEI esta cifra es superior en 1.3 puntos porcentuales, en comparación con similar trimestre del año anterior.

Uso de móviles es más frecuente en escolares.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a partir del informe técnico Estado de la Niñez y Adolescencia, elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), informó que en el segundo trimestre de 2025, el 89.2% de menores de 6 a 17 años de edad accedió a Internet mediante el celular, cifra superior en 1.3 puntos porcentuales, en comparación con similar trimestre del año anterior (87.9%).

Asimismo, el 29.0% de este grupo poblacional accedió a Internet en su hogar, cifra inferior en 1.2 puntos porcentuales, respecto al segundo trimestre de 2024 (30,2%).

PUEDES VER: ¿Por qué los niños menores de 2 años no deben usar celular y cómo afecta en el desarrollo?

lr.pe

Respecto al mismo periodo del año 2019, el acceso a internet por celular obtuvo un considerable incremento de 31.3 puntos porcentuales, y el uso de cabina pública un descenso de 23.8 puntos porcentuales.

96% cuenta con seguro

Durante el trimestre de estudio, se determinó que el 96,0% de la población menor de 18 años de edad del país accedió a algún seguro de salud (sea público o privado), incrementándose esta cobertura en 1.5 puntos porcentuales, con relación a similar trimestre del año anterior (94.5%).

Según tipo de seguro, el mayor crecimiento porcentual se registró en el acceso únicamente al Seguro Integral de Salud (SIS), en 1,6 puntos porcentuales, al pasar de 70,3% en el segundo trimestre del año 2024 a 71,9% en igual trimestre de 2025. Además, se incrementó en 0,1 punto porcentual el acceso únicamente a EsSalud. Mientras que, el acceso a otros seguros disminuyó en 0,3 punto porcentual.

En el área urbana, el 65.8% de este grupo poblacional se encuentra afiliado al SIS, incrementándose en 1.7 puntos porcentuales en comparación con similar trimestre del año anterior (64.1%).

Aumenta población de menores que solo estudia

De abril a junio de 2025, el 70.5% de la población adolescente de 14 a 17 años de edad solo estudió, cifra superior en 1.0 punto porcentual, respecto a igual trimestre del año anterior (69.5%); seguido del 11.4% que no estudió ni trabajó, presentando un crecimiento de 1.1 puntos porcentuales, con relación al similar trimestre de 2024 (10,3%).

En contraste, el 13.1% de este grupo poblacional estudió y ayudó en alguna actividad, cifra menor en 1.7 puntos porcentuales, con relación al segundo trimestre de 2024, del mismo modo, la población que solo trabaja se redujo de 5.4% en el segundo trimestre de 2024 a 5,0% en el segundo trimestre de 2025.

Según área de residencia, en el área rural, el 54,1% de la población de 14 a 17 años de edad solo se dedica a estudiar, lo que significó un incremento de 3.8 puntos porcentuales, respecto a similar trimestre de 2024.

