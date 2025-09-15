El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, responsabilizó al Gobierno Central por el riesgo de que Machu Picchu pierda su título de "Maravilla del Mundo", tras una reciente advertencia de la organización New7Wonders. A través de un reciente comunicado, Salcedo criticó la falta de atención del gobierno a la crisis que afecta la gestión de este patrimonio, mientras prioriza actividades como la promoción de un concurso sobre el 'pan con chicharrón'.

"Esta falta de priorización refleja una preocupante desatención a las responsabilidades que competen al Estado en la protección y preservación de Machu Picchu, un sitio de gran valor cultural y turístico para el Perú", se lee en el documento enviado por el Gobierno Regional del Cusco.

Gobernador del Cusco responsabiliza al Gobierno Central por la situación de Machu Picchu

Tras la reciente tensión en Machu Picchu, el Gobernador del Cusco sostuvo que el martes 16 de septiembre tendrá una reunión en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en donde espera que se presente la titular de la cartera, Desilú León, para abordar la "transferencia de gestión al Gobierno Regional de Cusco".

"Resulta alarmante que, en medio de la profunda crisis que podría costarle a Machu Picchu su designación como Maravilla del Mundo, el Gobierno Central haya priorizado la promoción de un concurso sobre el pan con chicharrón", se lee en el comunicado de la autoridad regional.

Werner Salcedo cuestiona que el Gobierno Central ha convertido a los gobiernos locales y al regional del Cusco en menores consultivos y no en instancias donde se toman decisiones. "Mañana tendremos una reunión con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el alcalde provincial de Urubamba y los alcaldes distritales para exigir la creación de una autoridad autónoma que nos permita gestionar de mejor manera el turismo”, señaló la autoridad regional.

Exigen descentralización en la administración de Machu Picchu

En tanto, el gobernador de Cusco cuestionó que se sigan aplicando políticas de los años 90 con respecto a las concesiones de servicios, lo cual ha generado un caos en la gestión. “Estamos exigiendo la descentralización de la administración de Machu Picchu, que genera más de 200 millones de soles, pero que terminan en planillas doradas del Ministerio de Cultura, en vez de invertirse en una adecuada atención para el visitante”, sostuvo en su pronunciamiento.

Además, hizo un hincapié en que si se llegara a retirar el título de "Maravilla del Mundo" a Machu Picchu, la responsabilidad recaerá en el Gobierno Central. Precisó que el 60% de la economía cuzqueña está ligada al turismo. Por último, mediante el Oficio 694-2025-GR CUSCO/GR solicitó con carácter urgente una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y José Jerí, presidente del Congreso de la República, a fin de instalar una mesa de diálogo que permita resolver el problema de fondo respecto a la gestión de Machu Picchu.

