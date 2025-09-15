HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
UNMSM anuncia nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I
UNMSM anuncia nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I     UNMSM anuncia nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I     UNMSM anuncia nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I     
Sociedad

Gobierno Central prioriza concurso del pan con chicharrón sobre problemas en Machu Picchu, advierte el GORE del Cusco

Werner Salcedo criticó que el Gobierno priorice actividades como un concurso culinario en lugar de abordar la crisis que afecta la preservación de Machu Picchu, santuario cultural y turístico de gran valor para el Perú.

Werner Salcedo cuestionó al Gobierno Central por no atender la crisis en Machu Picchu. Foto: Composición LR
Werner Salcedo cuestionó al Gobierno Central por no atender la crisis en Machu Picchu. Foto: Composición LR

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, responsabilizó al Gobierno Central por el riesgo de que Machu Picchu pierda su título de "Maravilla del Mundo", tras una reciente advertencia de la organización New7Wonders. A través de un reciente comunicado, Salcedo criticó la falta de atención del gobierno a la crisis que afecta la gestión de este patrimonio, mientras prioriza actividades como la promoción de un concurso sobre el 'pan con chicharrón'.

"Esta falta de priorización refleja una preocupante desatención a las responsabilidades que competen al Estado en la protección y preservación de Machu Picchu, un sitio de gran valor cultural y turístico para el Perú", se lee en el documento enviado por el Gobierno Regional del Cusco.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: PNP pide a empresas ferroviarias reanudar servicio para evacuar a más de 2 mil turistas en Machu Picchu

lr.pe

Gobernador del Cusco responsabiliza al Gobierno Central por la situación de Machu Picchu

Tras la reciente tensión en Machu Picchu, el Gobernador del Cusco sostuvo que el martes 16 de septiembre tendrá una reunión en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en donde espera que se presente la titular de la cartera, Desilú León, para abordar la "transferencia de gestión al Gobierno Regional de Cusco".

"Resulta alarmante que, en medio de la profunda crisis que podría costarle a Machu Picchu su designación como Maravilla del Mundo, el Gobierno Central haya priorizado la promoción de un concurso sobre el pan con chicharrón", se lee en el comunicado de la autoridad regional.

Werner Salcedo cuestiona que el Gobierno Central ha convertido a los gobiernos locales y al regional del Cusco en menores consultivos y no en instancias donde se toman decisiones. "Mañana tendremos una reunión con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el alcalde provincial de Urubamba y los alcaldes distritales para exigir la creación de una autoridad autónoma que nos permita gestionar de mejor manera el turismo”, señaló la autoridad regional.

PUEDES VER: Machu Picchu podría perder su título de 'Maravilla del Mundo' por problemas en la gestión del turismo, advierte New7Wonders

lr.pe

Exigen descentralización en la administración de Machu Picchu

En tanto, el gobernador de Cusco cuestionó que se sigan aplicando políticas de los años 90 con respecto a las concesiones de servicios, lo cual ha generado un caos en la gestión. “Estamos exigiendo la descentralización de la administración de Machu Picchu, que genera más de 200 millones de soles, pero que terminan en planillas doradas del Ministerio de Cultura, en vez de invertirse en una adecuada atención para el visitante”, sostuvo en su pronunciamiento.

Además, hizo un hincapié en que si se llegara a retirar el título de "Maravilla del Mundo" a Machu Picchu, la responsabilidad recaerá en el Gobierno Central. Precisó que el 60% de la economía cuzqueña está ligada al turismo. Por último, mediante el Oficio 694-2025-GR CUSCO/GR solicitó con carácter urgente una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y José Jerí, presidente del Congreso de la República, a fin de instalar una mesa de diálogo que permita resolver el problema de fondo respecto a la gestión de Machu Picchu.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
PNP pide a empresas ferroviarias reanudar servicio para evacuar a más de 2 mil turistas en Machu Picchu

PNP pide a empresas ferroviarias reanudar servicio para evacuar a más de 2 mil turistas en Machu Picchu

LEER MÁS
Visitantes extranjeros y de Cusco podrá ingresar gratis a Machu Picchu en 2026 bajo estas condiciones

Visitantes extranjeros y de Cusco podrá ingresar gratis a Machu Picchu en 2026 bajo estas condiciones

LEER MÁS
¿Qué está pasando con la gestión turística de Machu Picchu y por qué podría perder su título, según New7Wonders?

¿Qué está pasando con la gestión turística de Machu Picchu y por qué podría perder su título, según New7Wonders?

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Obrero falleció junto a su hija de seis años en derrumbe de Amazonas: menor había ido a llevarle el almuerzo a su padre

Obrero falleció junto a su hija de seis años en derrumbe de Amazonas: menor había ido a llevarle el almuerzo a su padre

LEER MÁS
Hallan sin vida a joven de 19 años tras días desaparecida en Huánuco: expareja es el principal sospechoso y está prófugo

Hallan sin vida a joven de 19 años tras días desaparecida en Huánuco: expareja es el principal sospechoso y está prófugo

LEER MÁS
Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

LEER MÁS
Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

LEER MÁS
Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 15 de septiembre: Bono de Guerra para docentes y pagos activos del Ministerio de Educación

Sociedad

Puno: Ugel habría dispuesto indebidamente de más de medio millón de CTS de profesores jubilados

Iquitos: joven gestante queda con grave herida en el rostro tras accidente con motosierra

Resultados de La Tinka de este domingo 14 de septiembre: revisa aquí el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

Ley de Amnistía: Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad poniendo en riesgo control difuso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota