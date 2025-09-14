HOYSuscripcion LR Focus

Detienen a dos sujetos armados en Mina Francés tras enfrentamiento a balazos en operativo de las Fuerzas Armadas en Pataz

A pesar de la intervención de 12 policías de la DINOES y 20 soldados, el operativo no logró recuperar la mina. La empresa Cateos Alex señala que continuarán coordinando con las autoridades para futuras intervenciones.

La mina Francés lleva tomada por los invasores desde el 1 de septiembre. Foto: Composición LR
La mina Francés lleva tomada por los invasores desde el 1 de septiembre. Foto: Composición LR

En un nuevo operativo policial a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, se intentó recuperar la mina Francés, ubicada en Pataz, en la región de La Libertad, la cual continúa tomada por un grupo de invasores armados desde el 1 de septiembre. En conversación con La República, Carlos Cuneo, abogado de la empresa Cateo Alex, sostuvo que seguirán coordinando con las autoridades nuevas intervenciones en la zona.

De acuerdo con un reciente comunicado de la Mina Francés, fueron doce efectivos policiales de la DINOES y veinte soldados quienes ingresaron por la bocamina de la empresa. Pese a que no se pudo recuperar la zona, las autoridades lograron la captura de dos personas que se encontraban al interior de la bocamina y portando armas de fuego. Los sujetos fueron identificados como Javier Adanaqué Naquiche y Juan Carlos Crispín Meza.

Mina Francés continúa tomada por grupo de invasores armados

Carlos Cuneo, abogado de la empresa Cateos Alex, propietaria de la mina Francés, sostuvo que todo inició cuando sus trabajadores estuvieron realizando la limpieza de la parte externa de la bocamina. Tras ello, ingresaron a la zona y se encontraron con una estructura de madera que bloqueaba el paso, la cual había sido colocada por el grupo de invasores.

"Se dieron con la sorpresa de que los delincuentes estaban del otro lado. Estos empezaron a dispararles, prender llantas y lanzar explosivos", sostuvo para nuestro medio. Ante este violento actuar, se alertó a las autoridades por medio de una denuncia. En respuesta, la Policía Nacional inició un operativo desde las 04:30 a. m. hasta las 10:00 a. m. del domingo 14 de septiembre.

En el comunicado, la empresa Cateos Alex precisa lo siguiente: "Doce efectivos policiales de la DINOES y veinte soldados ingresaron por la bocamina de la mina Francés, mientras que doce policías ingresaron por la bocamina 2410 pertenecientes a la empresa minera Poderosa. En el ingreso de la bocamina 2410 se produjo un hecho irregular, ya que no se permitió el ingreso de efectivos de las Fuerzas Armadas".

Enfrentamiento a balazos durante el operativo

La situación escaló cuando el grupo de invasores respondió abriendo fuego contra el personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. "Un fuego cruzado entre los delincuentes y los miembros del Comando Unificado, logrando la detención de dos de ellos. Fueron intervenidos con armamento de guerra", sostuvo el abogado de la empresa.

A pesar de ello, Carlos Cuneo indicó que no se dio la orden de continuar con el avance de las autoridades durante el operativo. "En ese momento, salieron los miembros de la policía y no se pudo hacer más", acotó. En tanto, precisó que el fiscal Linder Pascual se acercó al lugar del ataque solo para constatar lo que había ocurrido. "Deja mucho que desear es que ante una flagrancia, el cuerpo policial retroceda", sostuvo.

Seguirán coordinando las labores de recuperación de la mina Francés

La mina Francés precisó a La República que continuarán enviando el material necesario tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional del Perú para insistir en la recuperación del lugar. "Particularmente, estoy enviando los documentos. Tengo fe en que se hará un buen trabajo. Tienen esa intención. Han visto que nuestro pedido es válido y legal. Los que están al interior son delincuentes porque les han disparado", finalizó.

