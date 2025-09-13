Ordenan prisión preventiva para tres implicados en atentado con explosivos en Las Quintanas en Trujillo

Juicio donde dictaron detención preliminar por la corte superior de justicia de La Libertad. Fuente: Difusión

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres sujetos implicados en un atentado con explosivos en la urbanización Las Quintanas, ocurrido el pasado 4 de septiembre.

Los investigados han sido identificados como Fabrizzio Leyton, Nilton Ravello y Everet Quintero. Según las autoridades, a los tres se les atribuye presunta participación en los delitos de banda criminal, extorsión, peligro por medio de explosión agravada y tenencia ilegal de materiales peligrosos.

El atentado generó gran preocupación entre los vecinos de Las Quintanas, quienes denunciaron los riesgos a la seguridad ciudadana en la zona. La intervención oportuna de las autoridades permitió la captura de los sospechosos y el inicio de las diligencias correspondientes.

La medida de prisión preventiva busca asegurar la presencia de los investigados durante el proceso penal y evitar posibles represalias o interferencias con las investigaciones. El caso continúa en etapa de investigación preparatoria bajo supervisión del Ministerio Público.