HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Final del 'Mundial de Desayunos': resultados preliminares de la votación
Final del 'Mundial de Desayunos': resultados preliminares de la votación     Final del 'Mundial de Desayunos': resultados preliminares de la votación     Final del 'Mundial de Desayunos': resultados preliminares de la votación     
Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP
Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     
Judicialidad

Ordenan prisión preventiva para tres implicados en atentado con explosivos en Las Quintanas en Trujillo

Los detenidos permanecerán 18 meses en prisión mientras se les investiga por delitos de banda criminal y explosión agravada.

Juicio donde dictaron detención preliminar por la corte superior de justicia de La Libertad. Fuente: Difusión
Juicio donde dictaron detención preliminar por la corte superior de justicia de La Libertad. Fuente: Difusión

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres sujetos implicados en un atentado con explosivos en la urbanización Las Quintanas, ocurrido el pasado 4 de septiembre.

Los investigados han sido identificados como Fabrizzio Leyton, Nilton Ravello y Everet Quintero. Según las autoridades, a los tres se les atribuye presunta participación en los delitos de banda criminal, extorsión, peligro por medio de explosión agravada y tenencia ilegal de materiales peligrosos.

El atentado generó gran preocupación entre los vecinos de Las Quintanas, quienes denunciaron los riesgos a la seguridad ciudadana en la zona. La intervención oportuna de las autoridades permitió la captura de los sospechosos y el inicio de las diligencias correspondientes.

La medida de prisión preventiva busca asegurar la presencia de los investigados durante el proceso penal y evitar posibles represalias o interferencias con las investigaciones. El caso continúa en etapa de investigación preparatoria bajo supervisión del Ministerio Público.

Notas relacionadas
Pedro Castillo protesta dirigiéndose al Ministerio Público: "Que exhiba las armas que usé, al menos una pistolita de agua"

Pedro Castillo protesta dirigiéndose al Ministerio Público: "Que exhiba las armas que usé, al menos una pistolita de agua"

LEER MÁS
Trujillo: Hallan celulares para coordinar extorsiones y secuestros desde penal El Milagro

Trujillo: Hallan celulares para coordinar extorsiones y secuestros desde penal El Milagro

LEER MÁS
Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ODANC refuerza acciones de supervisión para garantizar celeridad procesal

ODANC refuerza acciones de supervisión para garantizar celeridad procesal

LEER MÁS
Jaén se suma a la automatización de cuentas de alimentos en la Corte de Lambayeque

Jaén se suma a la automatización de cuentas de alimentos en la Corte de Lambayeque

LEER MÁS
Corte de Lambayeque participa en megaoperativo preventivo contra la violencia en José Leonardo Ortiz

Corte de Lambayeque participa en megaoperativo preventivo contra la violencia en José Leonardo Ortiz

LEER MÁS
Jueces de paz escolares de Bambamarca lideran pasantía ambiental ejemplar para todo el Perú

Jueces de paz escolares de Bambamarca lideran pasantía ambiental ejemplar para todo el Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Judicialidad

ODANC refuerza acciones de supervisión para garantizar celeridad procesal

Jaén se suma a la automatización de cuentas de alimentos en la Corte de Lambayeque

Corte de Lambayeque participa en megaoperativo preventivo contra la violencia en José Leonardo Ortiz

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota