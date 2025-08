Niño desaparece en Tingo María tras asistir a una fiesta: madre sospecha de un payaso

Una madre busca desesperadamente a su hijo, desaparecido desde hace cuatro meses en Tingo María. La ciudadana informó que su niño asistió a una fiesta y que su padre lo recogió de dicho evento. Sin embargo, desde ese momento no lo volvió a ver. Asimismo, informó que, días después, su pareja fue hallada sin vida en el río Huallaga.

Ante este lamentable suceso, la madre denunció el hecho ante la Policía Nacional del Perú, inició la búsqueda de su hijo y comenzó sus propias indagaciones para esclarecer el caso. Ella señaló que sospecha que un payaso estaría involucrado en la desaparición.

"Me han dicho que estaría en Chala, Arequipa, y que un payaso lo tiene. Cuando publicamos los avisos, el payaso ya no estaba con mi niño. Hicimos una marcha para pedir justicia y que me ayuden a encontrar a mi hijo", manifestó.

"Ya van a ser 4 meses que no veo a mi hijo. Mi esposo fue asesinado. Nosotros pensábamos que se había ido (con mi hijo), pero a los diez días su cuerpo apareció en el Río Huallaga. No sabemos por qué", añadió.

Madre pide ayuda para encontrar a su hijo

La madre del menor desaparecido pide ayuda a las autoridades y a la población en general para encontrar a su hijo. Ella señaló que las autoridades aún no realizan el levantamiento de las llamadas de su esposo para conocer alguna pista sobre el paradero de su menor.

"A las autoridades les pido que ayuden a buscar a mi hijo por todas partes. Algunas personas aseguran que lo vieron en Arequipa, Chala, Camaná y Lima. La Policía no avanza con los trámites. Falta levantar las llamadas, porque algunos dicen que mi pareja salió a recibir una. No sabemos si salió o no. No hay pruebas de que haya dejado esa casa donde se realizó la fiesta", dijo.

Ante la falta de respuestas, la familia, junto a amigos y vecinos, salió a las calles para exigir justicia y apoyo en la búsqueda. Si alguien tiene información sobre el paradero del pequeño Adrian, puede comunicarse al número 927 772 647. Cualquier dato puede ayudar para que el niño vuelva a casa.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.