Empresario fue secuestrado por su exempleado, que lo torturó y exigió rescate de S/80.000: "Se saca la máscara y era mi bartender"
El empresario Gustavo Flores, que fue secuestrado por su exempleado, ahora recibe amenazas para que no revele la identidad de los responsables. "Me dicen que tenga cuidad porque me van a meter bala", expresó.
El empresario Gustavo Flores, manager de modelos, denunció que fue secuestrado y torturado por su exempleado y un grupo de delincuentes extranjeros en abril de 2023. Según su testimonio, los sujetos que los sujetos lo mantuvieron cautivo en un hotel en San Juan de Miraflores (SJM) y luego lo llevaron a un cuarto en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). Flores indicó que lo agredieron para obligarlo a revelar las claves de sus cuentas bancarias.
"Me sometieron a golpes, me ahorcaban porque querían mis claves. En un momento, uno de ellos se sacó una casaca y lo envolvió, lo puso como una soga y me ahorcó", declaró el empresario en diálogo con ATV.
Además, señaló que, en la actualidad, recibe amenazas para que no revele la identidad de los responsables. "Me dicen que saben dónde estoy, que tenga cuidado porque me van a meter bala. Incluso, me dijeron que me podrán una bomba en la discoteca donde iba a ir", manifestó.
Empresario fue secuestrado por su exempleado
El empresario, conocido como Gucci, contó que su extrabajador Esteban Gorrin Rojas lo secuestró y le exigió un pago de S/300.000 por su liberación. Sin embargo, después de 40 días de cautiverio, le pidieron un rescate de S/80.000. En ese sentido, indicó que su hermana realizó el depósito en dos partes.
"En el momento que entré a esa casa, había una persona con el rostro cubierto y no sabía quien era. Me senté en una silla, en un cuarto pequeño, y me dijo: 'Gucci, por fin te tengo con nosotros. Hemos estado buscándote durante meses'. No me di cuenta de nada hasta que él se quitó la máscara, era mi bartender", manifestó.
"Tenía un bartender de nombre Esteban, de nacionalidad venezolana. Trabajó conmigo durante 7 meses. No pensé que él me iba a desgraciar la vida, porque para mi fue una desgracia lo que pasó. Sus amigos y él me secuestraron", añadió.
Asimismo, pidió el respaldo de las autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial, además de la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a que recibe amenazas de manera recurrente.
