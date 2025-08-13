El empresario fue secuestrado en un hotel de SJL y trasladado hacia un cuarto de VMT donde permaneció encerrado por más de 40 días. | Foto: composición LR | ATV

El empresario fue secuestrado en un hotel de SJL y trasladado hacia un cuarto de VMT donde permaneció encerrado por más de 40 días. | Foto: composición LR | ATV

El empresario Gustavo Flores, manager de modelos, denunció que fue secuestrado y torturado por su exempleado y un grupo de delincuentes extranjeros en abril de 2023. Según su testimonio, los sujetos que los sujetos lo mantuvieron cautivo en un hotel en San Juan de Miraflores (SJM) y luego lo llevaron a un cuarto en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). Flores indicó que lo agredieron para obligarlo a revelar las claves de sus cuentas bancarias.

"Me sometieron a golpes, me ahorcaban porque querían mis claves. En un momento, uno de ellos se sacó una casaca y lo envolvió, lo puso como una soga y me ahorcó", declaró el empresario en diálogo con ATV.

Además, señaló que, en la actualidad, recibe amenazas para que no revele la identidad de los responsables. "Me dicen que saben dónde estoy, que tenga cuidado porque me van a meter bala. Incluso, me dijeron que me podrán una bomba en la discoteca donde iba a ir", manifestó.

PUEDES VER: El regreso de los secuestros y el aumento de casos en las regiones

Empresario fue secuestrado por su exempleado

El empresario, conocido como Gucci, contó que su extrabajador Esteban Gorrin Rojas lo secuestró y le exigió un pago de S/300.000 por su liberación. Sin embargo, después de 40 días de cautiverio, le pidieron un rescate de S/80.000. En ese sentido, indicó que su hermana realizó el depósito en dos partes.

"En el momento que entré a esa casa, había una persona con el rostro cubierto y no sabía quien era. Me senté en una silla, en un cuarto pequeño, y me dijo: 'Gucci, por fin te tengo con nosotros. Hemos estado buscándote durante meses'. No me di cuenta de nada hasta que él se quitó la máscara, era mi bartender", manifestó.

"Tenía un bartender de nombre Esteban, de nacionalidad venezolana. Trabajó conmigo durante 7 meses. No pensé que él me iba a desgraciar la vida, porque para mi fue una desgracia lo que pasó. Sus amigos y él me secuestraron", añadió.

Asimismo, pidió el respaldo de las autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial, además de la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a que recibe amenazas de manera recurrente.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 Opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.