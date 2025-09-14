Resultados de examen de admisión PUCP 2025: revisa los puntajes y lista de ingresantes

PUCP ofrece una amplia variedad de carreras profesionales. | Foto: composición LR | difusión Andina

PUCP ofrece una amplia variedad de carreras profesionales. | Foto: composición LR | difusión Andina

Este domingo 14 de setiembre se llevó a cabo el examen de admisión 2025 de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), dirigido a escolares y egresados de secundaria que deseen iniciar sus estudios en el ciclo 2026-1. Varios jóvenes participaron en la prueba para acceder a una de las 53 carreras profesionales que ofrece la institución educativa.

El centro educativo informó el costo de postulación, las carreras disponibles, las modalidades de admisión y los detalles de la prueba. A continuación, conoce los datos para postular a la entidad de educación universitaria.

¿Cómo ver los resultados del examen de admisión PUCP 2025 para escolares y egresados?

La lista de ingresantes ya está disponible en la página oficial de la PUCP, a través del Campus Virtual. Para revisar los resultados, los postulantes deben ingresar con el usuario y la contraseña que recibieron durante el proceso de inscripción. Una vez dentro del sistema, podrán visualizar su nombre y el detalle del examen en el que participaron.

Si el estudiante no recuerda su clave, puede restablecerla mediante la opción '¿olvidó su contraseña?', siempre que haya registrado un correo electrónico alternativo. En caso contrario, deberá comunicarse con el área de soporte a través del correo asistencia-dti@pucp.edu.pe

Carreras disponibles en la PUCP

La PUCP ofrece una amplia variedad académica con 53 carreras profesionales. Entre ellas destacan:

Derecho

Economía

Arquitectura

Ingeniería

Ciencia Política

Comunicación Audiovisual

Educación Inicial

Antropología

Moda y Diseño Textil

Contabilidad

Danza

Creación y Producción Escénica, entre otras.

Modalidades de admisión PUCP 2025

La universidad ofrece diversas modalidades de ingreso, según el perfil de cada postulante:

Primera Opción: exclusiva para estudiantes de 5° de secundaria.

Evaluación del Talento: dirigida a egresados de secundaria.

Diploma de Bachillerato: para quienes poseen Bachillerato Internacional (IB), Alemán (Abitur), Francés, Italiano o Británico (Cambridge).

Rendimiento Superior: para alumnos de colegios seleccionados por la PUCP que culminaron en 2023 o 2024.

Primera Opción - Alto Desempeño: para escolares con alto rendimiento académico (décimo o quinto superior).

Primeros puestos: dirigido a quienes ocuparon el primer o segundo lugar en su promoción de secundaria.

Especialidades Artísticas: para postulantes a las Facultades de Arte y Diseño y de Artes Escénicas.

Modalidad extraordinaria: traslado externo, ingreso adulto (para mayores de 30 años), e hijos o cónyuges de funcionarios internacionales.

Costo de postulación al examen de admisión PUCP

El derecho de postulación tiene un costo diferenciado según el tipo de colegio de procedencia:

Colegios públicos: S/ 400

Colegios privados: S/ 500

Este pago habilita al estudiante a rendir el examen y acceder de manera posterior al Campus Virtual para conocer los resultados.

