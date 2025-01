Ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es considerado por muchos jóvenes como un gran desafío académico, pues esta casa de estudios es conocido por su exigente proceso de admisión. Sin embargo, para José Mariano, un estudiante de 16 años, no solo fue posible cumplir con este reto, sino que alcanzó vacante en la UNI en dos carreras diferentes. Según explicó el prodigio alumno en una entrevista para el canal de YouTube 'Enrro24', esta no fue a la única institución educativa del Perú a la que logró acceder. Meses antes también fue admitido en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Aunque muchos podrían suponer que lograr ingresar a estas tres emblemáticas universidades del país requeriría un largo periodo de preparación, el talentoso joven, quien cursa el primer año de estudios de ingeniería naval en la UNI, sorprendió al revelar que solo tuvo 8 meses de estudios para lograr dicha hazaña. Sin embargo, durante este periodo de preparación, José enfrentó numerosos desafíos, tanto académicos como emocionales, ya que llegó a creer que sus habilidades no eran suficientes para lograr su ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería.

¿Cómo logró ingresar a la PUCP, UPCH y 2 veces a la UNI?

Según comentó el estudiante, optó por postular tanto a la UNI, PUCP y UPCH a través de la modalidad de examen de admisión para escolares. Sin embargo, aunque este camino podría parecer más sencillo, resultó ser más desafiante, ya que solo contaba con una vacante disponible para su carrera. "Te equivocas en una pregunta y ya estás fuera. Solo había una vacante para mi carrera", señaló el joven.

Es por ello que, para complementar sus conocimientos, se matriculó en una academia durante su quinto año de secundaria. Según explicó el flamante alumno de la UNI, esta preparación solo duró 8 meses, tiempo que fue suficiente para fortalecer sus habilidades en diversos temas y enfrentar con éxito los exigentes exámenes de admisión.

"Estaba decidiéndome por la UNI cuando estaba en quinto de secundaria. Me habían dicho que vaya pensando qué quería estudiar y yo quería ver mi nivel (de estudio). Tengo un amigo que me recomendó una. Me alisté. Di un examen y luego empecé, pero durante mis 8 meses que duró mi preparación tuve altos y bajos en cuanto confianza", sentenció.

¿Qué dificultades tuvo que enfrentar José durante sus ocho meses de preparación?

De acuerdo con lo que explicó José, una de las dificultades que enfrentó fue superar sus inseguridades, ya que, en muchas ocasiones, creía que no era lo suficientemente capaz para resolver los ejercicios de las clases, especialmente cuando no lograba dominar los temas que le enseñaban.

"Cuando te va bien en un tema dices: 'Ya en algo estoy. Me estoy defendiendo y me está empezando a salir los problemas que antes no me salían' Te sientes bien por ello. Pero hay momentos, como siempre, que te vas a dar cuenta de que en verdad no sabes nada y que todavía te falta mucho (...) Mi nivel de preparación comparándolo con los que se preparaban para el examen ordinario (hacía) que te bajonearas un poco. Así estuve la última semana. Me decía 'La hago o no la hago", indicó.

Sin embargo, el joven peruano pudo vencer sus miedos y logró alcanzar vacante en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). "Al final lo logré y se sintió bastante bien", explicó.