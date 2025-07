El último fin de semana se realizó el examen de admisión de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde se presentaron cientos de estudiantes. Como suele ocurrir, algunos postulantes que llegaron cuando las puertas de la casa de estudios ya habían cerrado. Sin embargo, gracias a la intervención de los padres que acompañaban a sus hijos, dos jóvenes que sobrepasaron la hora de ingreso lograron pasar para rendir su prueba. El video fue publicado en TikTok.

¿Qué sucedió? Desde tempranas horas del domingo 6 de julio, los postulantes comenzaron a llegar a la sede de la institución educativa ubicada en la avenida Universitaria, en el distrito de San Miguel.

Dada la hora pactada, los agentes de seguridad, encargados de controlar el ingreso de los aspirantes colocaron las rejas que impedían el paso. No obstante, un joven llegó corriendo y se dio con la amarga sorpresa de que ya habían cerrado la entrada.

El muchacho no se amilanó y pidió a los trabajadores de seguridad que lo dejaran ingresar, ya que faltaba un minuto para que se cumpliera la hora de cierre. Ante, el pedido, los padres de familia que esperaban a sus hijos intervinieron y les pidieron que los dejaran pasar.

Usuarios en redes sociales cuestionaron que los postulantes lleguen tarde al examen de admisión. Foto: composición LR/ TikTok/ @academiacemta

Afortunadamente, la solicitud de los padres dio buenos resultado y los postulantes ingresaron corriendo para dar su examen y quizá, ser parte de la universidad Católica. Como era de esperarse, los usuarios en TikTok no tardaron en dejar sus comentarios y muchos cuestionaron que los jóvenes lleguen tarde a eventos importantes como una prueba de admisión.

“En San Marcos no pasa eso”, “Yo no entiendo por qué llegan tarde”, “Llegó el profe”, “Yo no entiendo que tan difícil es trepar esa reja e ingresar corriendo”, “Tardones”, fueron solo algunas reacciones de los usuarios en la popular red social china.