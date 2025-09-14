HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Impactante accidente en Chimbote: un Policía muere tras choque entre bus Cavassa y camioneta

El accidente de tránsito ocurrió a la altura del kilómetro 421 de la carretera Panamericana Norte. La esposa del policía, víctima fatal del siniestro, iba en la camioneta, y resultó herida.

Policía Nacional y Fiscalía investiga accidente en Chimbote.
Policía Nacional y Fiscalía investiga accidente en Chimbote. | Foto: composición LR | difusión

Un accidente de tránsito ocurrió en el sector de Chimbote, en la región Áncash. Un policía en actividad perdió la vida tras el choque entre un bus interprovincial de la empresa Cavassa, que se dirigía de Lima a Sullana, y una camioneta. El lamentable suceso ocurrió a la altura del kilómetro 421 de la carretera Panamericana Norte.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima era el conductor de la camioneta y viajaba junto a su esposa, quien resultó herida y fue trasladada a un centro de salud cercano. Dentro del vehículo, las autoridades habrían encontrado prendas y elementos que confirmarían su pertenencia a la Policía Nacional del Perú (PNP).

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Víctima fatal del accidente en Vía Evitamiento estuvo a metros de llegar a su destino: "Iba a bajar en Santa Anita"

lr.pe

Accidente de tránsito en Chimbote: policía fallece

El vehículo de la empresa Cavassa transportaba a más de cincuenta pasajeros con destino a la ciudad de Sullana cuando se produjo un choque frontal con otra unidad. El impacto dejó severos daños materiales en ambos vehículos, aunque ninguno de los ocupantes del bus resultó herido, según la información preliminar.

Tras el siniestro, los pasajeros permanecieron por varias horas varados en el lugar, a la espera de ser trasladados a otro vehículo que los lleve a su destino final. Al lugar, llegaron los agentes de la Policía y un representante del Ministerio Público, quienes llevaron a cabo el levantamiento del cadáver y dieron inicio a las investigaciones correspondientes.

Como parte de las diligencias, las autoridades revisaron el estado técnico de los vehículos involucrados y recogieron las declaraciones de los testigos y pasajeros, con el objetivo de conocer las causas del accidente y determinar responsabilidades.

PUEDES VER: Tragedia en Vía Evitamiento: dos pasajeros mueren tras choque de bus contra estructura metálica

lr.pe

Investigan choque entre bus Cavassa y camioneta

La Policía Nacional y la Fiscalía recopila información sobre el choque entre un bus Cavassa y una camioneta en Chimbote, además sobre el policía fallecido, que aún no ha sido identificado de manera pública. Los efectivos policiales tratan de conocer la trayectoria y situación de servicio del agente policial, víctima del accidente.

Cabe señalar que el accidente ocurrió en un tramo de la Panamericana Norte, una vía que cuenta con mucha afluencia de vehículos particulares y de transporte interprovincial. Ante ello, los conductores solicitan que se garantice la seguridad vial e instan a otros a manejar con precaución.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Muere joven universitario y otros 6 resultan heridos tras vuelco de miniván en Chimbote

Muere joven universitario y otros 6 resultan heridos tras vuelco de miniván en Chimbote

LEER MÁS
Cámaras captan a 8 sujetos atacando violentamente a un arquitecto en Chimbote: víctima sobrevivió de milagro

Cámaras captan a 8 sujetos atacando violentamente a un arquitecto en Chimbote: víctima sobrevivió de milagro

LEER MÁS
Fatal accidente en Casma: dos fallecidos y 15 heridos en choque entre miniván y volquete en el óvalo de Tortugas

Fatal accidente en Casma: dos fallecidos y 15 heridos en choque entre miniván y volquete en el óvalo de Tortugas

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

LEER MÁS
INDECI emite alerta de emergencia en Arequipa: incendio forestal se ubica en las faldas del Misti

INDECI emite alerta de emergencia en Arequipa: incendio forestal se ubica en las faldas del Misti

LEER MÁS
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS
Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa según Seal el 12 y 14 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Arequipa según Seal el 12 y 14 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Pasajero que viajaba en bus Los Celestes relata cómo se salvó de morir tras el fatal choque en Vía de Evitamiento: "Me agaché"

Pasajero que viajaba en bus Los Celestes relata cómo se salvó de morir tras el fatal choque en Vía de Evitamiento: "Me agaché"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Sociedad

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Trujillo: extorsionadores son capturados luego de lanzar explosivo contra vivienda

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota