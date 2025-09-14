Un accidente de tránsito ocurrió en el sector de Chimbote, en la región Áncash. Un policía en actividad perdió la vida tras el choque entre un bus interprovincial de la empresa Cavassa, que se dirigía de Lima a Sullana, y una camioneta. El lamentable suceso ocurrió a la altura del kilómetro 421 de la carretera Panamericana Norte.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima era el conductor de la camioneta y viajaba junto a su esposa, quien resultó herida y fue trasladada a un centro de salud cercano. Dentro del vehículo, las autoridades habrían encontrado prendas y elementos que confirmarían su pertenencia a la Policía Nacional del Perú (PNP).

TE RECOMENDAMOS Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

Accidente de tránsito en Chimbote: policía fallece

El vehículo de la empresa Cavassa transportaba a más de cincuenta pasajeros con destino a la ciudad de Sullana cuando se produjo un choque frontal con otra unidad. El impacto dejó severos daños materiales en ambos vehículos, aunque ninguno de los ocupantes del bus resultó herido, según la información preliminar.

Tras el siniestro, los pasajeros permanecieron por varias horas varados en el lugar, a la espera de ser trasladados a otro vehículo que los lleve a su destino final. Al lugar, llegaron los agentes de la Policía y un representante del Ministerio Público, quienes llevaron a cabo el levantamiento del cadáver y dieron inicio a las investigaciones correspondientes.

Como parte de las diligencias, las autoridades revisaron el estado técnico de los vehículos involucrados y recogieron las declaraciones de los testigos y pasajeros, con el objetivo de conocer las causas del accidente y determinar responsabilidades.

Investigan choque entre bus Cavassa y camioneta

La Policía Nacional y la Fiscalía recopila información sobre el choque entre un bus Cavassa y una camioneta en Chimbote, además sobre el policía fallecido, que aún no ha sido identificado de manera pública. Los efectivos policiales tratan de conocer la trayectoria y situación de servicio del agente policial, víctima del accidente.

Cabe señalar que el accidente ocurrió en un tramo de la Panamericana Norte, una vía que cuenta con mucha afluencia de vehículos particulares y de transporte interprovincial. Ante ello, los conductores solicitan que se garantice la seguridad vial e instan a otros a manejar con precaución.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.