Sociedad

Delincuentes ingresan a vivienda de comerciante y se llevan más de 25 mil soles en Juliaca

Además, se llevaron equipos tecnológicos y artefactos. Víctimas y vecinos se mostraron indignados ya que la policía llegó horas después.

Los facinerosos forman parte de la banda Los Robacasas. Se llevaron más de 25 mil soles, que corresponden a los ahorros y préstamos de la familia afectada. Foto: Cinthia Alvarez
Los facinerosos forman parte de la banda Los Robacasas. Se llevaron más de 25 mil soles, que corresponden a los ahorros y préstamos de la familia afectada. Foto: Cinthia Alvarez

Una banda delictiva conocida como “Los Robacasas” perpetró un nuevo asalto en una vivienda, de donde lograron sustraer más de 25 mil soles en efectivo, producto de ahorros familiares y un préstamo bancario, además de artefactos y equipos tecnológicos de alto valor. La familia afectada y vecinos de la zona expresaron su indignación ante la escasa respuesta policial, ya que los agentes habrían solicitado que primero se formalice la denuncia en la comisaría antes de acudir al lugar del robo, pese a la urgencia del caso.

El hecho ocurrió en la urbanización Santa Adriana, en la ciudad de Juliaca, en Puno, la noche del último miércoles 3 de setiembre. Según testigos, los delincuentes habrían llegado en una camioneta blanca y otra de color negro, ambas estacionadas de forma sospechosa cerca de la vivienda.

Lo que más llamó la atención entre los afectados es que lograron ingresar sin forzar las cerraduras, lo que les permitió pasar desapercibidos ante los vecinos. Esta situación generó inquietud en la familia, que sospecha que pudo haber existido algún tipo de vigilancia previa, dado que los ladrones parecían conocer los movimientos y horarios del hogar.

La propietaria, una comerciante local, relató que no se encuentran en su vivienda y que el dinero sustraído provenía de un préstamo bancario recientemente adquirido, sumado a los ahorros de sus hijos.

PUEDES VER: Delincuentes forzaron chapas para ingresar a vivienda, pero vecinos los enfrentan y frustran el robo en Juliaca

lr.pe

Ladrones lograron huir

El momento más crítico habría ocurrido cerca de las 7 de la noche, cuando el hijo de la propietaria, de tan solo 14 años, regresó del colegio y se habría encontrado cara a cara con los delincuentes. Al verse descubiertos, los sujetos habrían huido rápidamente en la camioneta, dejando algunos objetos que aún no habían logrado cargar.

Tras el robo, los agraviados se comunicaron de inmediato con la Policía. Sin embargo, los agentes les indicaron que debían acudir primero a la comisaría de Santa Bárbara, ubicada en la salida a Puno, para formalizar la denuncia, burocracia que retrasó la intervención policial en un momento clave para la captura de los responsables.

PUEDES VER: Adolescente lleva 38 días desaparecida: familia sospecha de secuestro por hombre con quién hablaba por teléfono

lr.pe

Vecinos piden mayor seguridad

Finalmente, la propietaria tuvo que trasladarse personalmente hasta la dependencia policial para exigir atención. Según los testigos, los efectivos llegaron al lugar del robo casi cuatro horas después del primer aviso, cuando ya no quedaban rastros de los delincuentes. La demora ha generado indignación entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia policial y respuestas más rápidas ante hechos delictivos similares.

