Rosa María Palacios en 'Sin guion', criticó las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga contra el periodista Gustavo Gorriti en las que mandaba a "cargárselo de una vez". Palacios dejó en claro que el responsable de que le pase algo al periodista de investigación sería López Aliaga debido a que él mismo lo ha dicho públicamente. Además, reclamó que ninguna persona del Ejecutivo se haya pronunciado por esto.

"A Gustavo Gorriti lo manda a matar Rafael López Aliaga, y tampoco pasa nada, ¿no? Hay una nota editorial que ha lanzado Gustavo Gorriti donde dice algo que es bien cierto: estas amenazas son creíbles. En sociedades donde el lenguaje es violento, se termina matando a la gente. Lo acabamos de ver: cuando el lenguaje es violento, pasas del lenguaje a la acción. Y en el Perú, un sicario vale, ¿qué?, 300 soles, 500 soles. No sabemos quién va a ser el autor material, no sabemos quién es el sicario todavía, pero ¿quién es el autor intelectual? Está confeso: es Rafael López Aliaga", sostuvo.

En esa misma línea, Palacios cuestionó los últimos proyectos del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Durante su programa, advirtió que además de las amenazas de muerte contra Gustavo Gorriti, el burgomaestre impulsa una obra millonaria en Javier Prado que no resolverá el problema del tránsito y solo representará un "parche" más en la ciudad.

"Y bueno, las cosas además van a empeorar, porque López Aliaga, antes de irse, quiere hacer una vía expresa en Javier Prado para conectar Javier Prado con Las Begonias mediante un viaducto, ¿ok? Un viaducto de 1.8 km. ¿Saben cuánto va a costar? 268 millones de soles, y ya fue adjudicado al consorcio Las Begonias.

Esto es para descongestionar Javier Prado, me queda clarísimo. Todos los días bajo del Centro a Miraflores por Paseo de la República y me queda clarísimo que hay que hacer obras. Sí, pero todo el mundo le ha dicho que esa obra es un parche, que no resuelve el problema", explicó.