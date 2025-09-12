HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Curwen en La República | Fuerza Popular inaugura estatua de Alberto Fujimori

Política

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

En 'Sin guion', Palacios advirtió que las expresiones del alcalde de Lima contra Gustavo Gorriti constituyen una confesión abierta y que el Ministerio Público debe tenerlo en cuenta.

Rosa María Palacios critica a Rafael López Aliaga por sus comentarios contra Gorriti. Foto: composición LR
Rosa María Palacios critica a Rafael López Aliaga por sus comentarios contra Gorriti. Foto: composición LR

Rosa María Palacios en 'Sin guion', criticó las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga contra el periodista Gustavo Gorriti en las que mandaba a "cargárselo de una vez". Palacios dejó en claro que el responsable de que le pase algo al periodista de investigación sería López Aliaga debido a que él mismo lo ha dicho públicamente. Además, reclamó que ninguna persona del Ejecutivo se haya pronunciado por esto.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"A Gustavo Gorriti lo manda a matar Rafael López Aliaga, y tampoco pasa nada, ¿no? Hay una nota editorial que ha lanzado Gustavo Gorriti donde dice algo que es bien cierto: estas amenazas son creíbles. En sociedades donde el lenguaje es violento, se termina matando a la gente. Lo acabamos de ver: cuando el lenguaje es violento, pasas del lenguaje a la acción. Y en el Perú, un sicario vale, ¿qué?, 300 soles, 500 soles. No sabemos quién va a ser el autor material, no sabemos quién es el sicario todavía, pero ¿quién es el autor intelectual? Está confeso: es Rafael López Aliaga", sostuvo.

PUEDES VER: López Aliaga mintió sobre la operatividad y el estado de las locomotoras y vagones del tren de Caltrain

lr.pe

En esa misma línea, Palacios cuestionó los últimos proyectos del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Durante su programa, advirtió que además de las amenazas de muerte contra Gustavo Gorriti, el burgomaestre impulsa una obra millonaria en Javier Prado que no resolverá el problema del tránsito y solo representará un "parche" más en la ciudad.

"Y bueno, las cosas además van a empeorar, porque López Aliaga, antes de irse, quiere hacer una vía expresa en Javier Prado para conectar Javier Prado con Las Begonias mediante un viaducto, ¿ok? Un viaducto de 1.8 km. ¿Saben cuánto va a costar? 268 millones de soles, y ya fue adjudicado al consorcio Las Begonias.

Esto es para descongestionar Javier Prado, me queda clarísimo. Todos los días bajo del Centro a Miraflores por Paseo de la República y me queda clarísimo que hay que hacer obras. Sí, pero todo el mundo le ha dicho que esa obra es un parche, que no resuelve el problema", explicó.

Notas relacionadas
Rosa María sobre el pedido de Dina Boluarte para no protestar: "Nos quiere hacer creer que vivimos en un mundo feliz"

Rosa María sobre el pedido de Dina Boluarte para no protestar: "Nos quiere hacer creer que vivimos en un mundo feliz"

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

LEER MÁS
Rosa María sobre el intento de la PNP de politizar la partida de Jaime Chincha: "Son buitres para hacer showcito"

Rosa María sobre el intento de la PNP de politizar la partida de Jaime Chincha: "Son buitres para hacer showcito"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Gorriti responde amenaza de muerte de López Aliaga: "Ha desarrollado una fijación psicótica en tratar de destruirme"

Gustavo Gorriti responde amenaza de muerte de López Aliaga: "Ha desarrollado una fijación psicótica en tratar de destruirme"

LEER MÁS
López Aliaga mintió sobre la operatividad y el estado de las locomotoras y vagones del tren de Caltrain

López Aliaga mintió sobre la operatividad y el estado de las locomotoras y vagones del tren de Caltrain

LEER MÁS
Dina Boluarte: Congreso archiva denuncia constitucional contra presidenta por muertes en protestas

Dina Boluarte: Congreso archiva denuncia constitucional contra presidenta por muertes en protestas

LEER MÁS
Betssy Chávez: Poder Judicial evaluó impedimento de salida del país contra la ex primera ministra

Betssy Chávez: Poder Judicial evaluó impedimento de salida del país contra la ex primera ministra

LEER MÁS
Caso Mochasueldos: Interpol captura en España al exasesor de congresista María Agüero

Caso Mochasueldos: Interpol captura en España al exasesor de congresista María Agüero

LEER MÁS
Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gustavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gustavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Sueldo de practicantes profesionales en Perú disminuye hasta un 19% en 2025, según estudio

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota