Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años
Sociedad

Corte de agua en Lima 8 y 9 de septiembre: ¿qué distritos serán afectados, según Sedapal?

Sedapal informó sobre cortes de agua programados en varios distritos de Lima y Callao debido a trabajos de mantenimiento, lo que ocasionará una interrupción prolongada en las áreas afectadas.

Cortes de agua programados para este 8 y 9 de setiembre en Lima y Callao, según Sedapal

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que durante este 8 y 9 de septiembre se ejecutarán cortes de agua en varios distritos de Lima Metropolitana y Callao debido a labores de mantenimiento destinadas a optimizar el servicio, corregir la baja presión en las redes y realizar la limpieza de los reservorios.

La entidad precisó que la interrupción del servicio podría extenderse por un máximo de 12 horas y recomendó a los residentes adoptar precauciones, como almacenar agua previamente, para sobrellevar el corte.

lr.pe

¿Dónde habrá corte de agua hoy 8 de septiembre?

Ate

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Sector 151. A.H. Huaycán Zona T; A.H. Organización de Talleres; Asoc. Viv. Santa Rosa; A.H. Renacer de Julio; Franja Comercial; Calles 1, 2, 3, 4, 5, 6; Av. Andrés Avelino Cáceres. Sector 159. Coop. DEMSA. A.H. Nueva Luz, A.H. Santa Clara, Asoc. Santa Rosa de Huamanga, Asoc. Las Flores de Santa Clara, Coop. Santa Elena, Asoc. Los Llanos, Asoc. Francia, Asoc. Los Jardines de Santa Clara, Asoc. Las Terrazas de Santa Clara, Asoc. Los Geranios, Urb. Centro Poblado Santa Clara, A.H. Cerro Cruz de Santa Elena I y II etapa, Asoc. Villa Francia, Coop. Santa Elena.
  • Fecha y hora de inicio: Lunes 8 de setiembre, 8:00 a.m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: Lunes 8 de setiembre, 11:50 p.m.

Independencia

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Sector 337. A.H. 21 de abril, A.H. Cahuida, A.H. Corazón de Jesús, A.H. 1° de Mayo, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, A.H. Santa Rosa, P.J. José Olaya, A.H. Horacio Zevallos Gámez, P.J. Condorcanqui, A.H. 31 de diciembre, A.H. 5 de Marzo, U.Pop.Túpac Amaru
  • Fecha y hora de inicio: Lunes 8 de setiembre, 12:00 m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: Lunes 8 de setiembre, 8:00 p.m.

San Juan de Lurigancho

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Sector 411. A.H. Los Ángeles (Huáscar). Cuadrante: A.H. Upis Huáscar (Gpo XV), A.H. Upis Huáscar (3 de Octubre), A.H. Upis Huáscar (Gpo XVI), A.H. Upis Huáscar (Gpo XVII), A.H. 24 de Abril, A.H. Upis Huáscar de Canto Grande, A.H. Brisas de San Juan, A.H. Los Ángeles, A.H. 8 de Octubre, A.H. 20 de Enero, A.H. 15 de Junio, Ampliación 2 de Enero
  • Fecha y hora de inicio: Lunes 8 de setiembre, 1:00 p.m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: Lunes 8 de setiembre, 11:00 p.m.

¿Dónde habrá corte de agua hoy 9 de septiembre?

San Juan de Lurigancho

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Sector 411. A.H. Los Claveles II, A.H. Nueva Juventud, A.H. El Pedregal, A.H. Jaime Yoshiyama, A.H. PI Futuro 2000 Sector 30 de Abril, Agru Cruz de Las Lomas, A.H. Nueva Jerusalén, Nueva Jerusalén, Agru 8 de Diciembre, A.H. PI Futuro 2000 Sector La Libertad, Sector La Libertad, A.H. 20 de Enero, A.H. PI Futuro 2000 Sector La Pradera, A.H. Sol de Oro.
  • Fecha y hora de inicio: Martes 9 de setiembre, 10:00 a.m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: Martes 9 de setiembre, 11:00 p.m.

Independencia

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Sector 337. A.H. Bellavista Ampliación II etapa. Cuadrante: Psj. Del Parque, Ca. Los Tulipanes, Psj. Del Bosque, Cerro P/A, Psj. El Olivar, Av. Las Malvinas, Ca. Tres, Psj. Juan Velasco, Jr. San Agustín, Jr. 29 de Octubre, Prolg. Von Humboldt. P.J. José Olaya. Cuadrante: Av. Las Malvinas, Psj. Miramar, Psj. La Amistad, Psj. Las Violetas, Psj. Los Laureles, Jr. Los Ángeles, Psj. Jorge Chávez, Psj. Los Escritores, Jirón Garcilaso, Psj. Sarita Colonia, Psj. 7 de Junio, Psj. Los Manzanos, Psj. 6 de Agosto, Psj. 29 de Octubre, Psj. Juan Velasco.
  • Fecha y hora de inicio: Martes 9 de setiembre, 12:00 m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: Martes 9 de setiembre, 8:00 p.m.

San Isidro

  • Motivo: Ejecución de empalme de tubería
  • Áreas afectadas: Sector 51. Urb. El Rosario, Urb. San Isidro. Cudrante: Av. Javier Prado Oeste, Av. Los Cipreses, Av. Camino Real, Av. El Rosario, Av. Víctor Andrés Belaúnde, Av. Jorge Basadre.
  • Fecha y hora de inicio: Martes 9 de setiembre, 12:00 m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: Martes 9 de setiembre, 11:00 p.m.

Ate

  • Motivo: Limpieza de Reservorio
  • Áreas afectadas: Sector 178. Asoc. Las Viñas de San Juan; Mzs. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ1, O1; Mz. Z, Y, X. Sector 159. Asoc. Niño Jesús I, II y III etapa, APV San Remo de Santa Clara, Asoc. 30 de Agosto, Asoc. Las Brisas de Santa Clara, Asoc. 5 Estrellas, Asoc. 6 de Diciembre, Asoc. La Estancia de Santa Clara, Asoc. Santa Chiara, Urb. Centro Poblado Santa Clara, Urb. Los Cedros de Santa Clara, P.V. Santa María, Urb. Ex Fundo La Estrella, Urb. San Alfonso de Santa Clara.
  • Fecha y hora de inicio: Martes 9 de setiembre, 12:00 m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: Martes 9 de setiembre, 11:50 p.m.

La Molina

  • Motivo: Limpieza de Reservorio
  • Áreas afectadas: Sector 196. Urb. Rinconada Alta I etapa, Urb. El Refugio
  • Fecha y hora de inicio: Martes 9 de setiembre, 2:00 p.m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: Martes 9 de setiembre, 2:30 p.m.

¿Qué hacer si no regresa el agua?

Los usuarios que deseen comunicarse con Sedapal para advertir alguna irregularidad, deberán llamar al número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se están tomando para garantizar la calidad del servicio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

