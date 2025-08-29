Sedapal: recibo de agua subiría hasta S/7,7 al mes desde 2026 por propuesta de Sunass

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) publicó la propuesta de ajuste tarifario para Sedapal en Lima y Callao, en cumplimiento del Decreto Legislativo N.° 1620, conocido como la Ley del Servicio Universal del Agua Potable y Saneamiento.

De aprobarse, desde 2026 el recibo de agua subiría en promedio S/7,7 para un consumo de 16 m³. En términos prácticos, una familia vulnerable pasaría de pagar S/60,20 a S/67,90 mensuales, mientras que una familia no pobre vería su recibo elevarse de S/69,90 a S/76,90.

¿A dónde iría destinado el dinero recaudado?

Con este ajuste, Sedapal recibiría S/33,5 millones adicionales al mes, recursos que, según la Sunass, deberán destinarse únicamente a la ejecución de nuevas inversiones y a la mejora del servicio de agua y saneamiento.

“Cada sol adicional debe traducirse en más horas de agua, menos aniegos y un servicio de mayor calidad”, enfatizó el regulador.

Obligación legal y próxima audiencia pública

La revisión tarifaria responde al Decreto Legislativo N.° 1620, aprobado en diciembre de 2023, que obliga a evaluar las tarifas de todas las empresas prestadoras del país antes de diciembre de 2025, incluyendo a Sedapal.

Actualmente, la empresa de agua atiende a más de 2,8 millones de usuarios en Lima y Callao. Para informar sobre la propuesta, Sunass convocará a una audiencia pública el viernes 26 de setiembre de 2025.