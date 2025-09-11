HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Alarmante aumento crímenes contra mujeres en Tacna

Se han registrado seis casos de feminicidios, y otros tres homicidios contra las féminas. Algunos de ellos ocurrieron el Día de la Madre y el Día de la Mujer. 

En lo que va del año, en Tacna, se han registrado seis casos de feminicidios y otros tres homicidios contra mujeres. Foto: Composición LR / Liz Ferrer, La República
En lo que va del año, en Tacna, se han registrado seis casos de feminicidios y otros tres homicidios contra mujeres. Foto: Composición LR / Liz Ferrer, La República

En lo que va del año, en Tacna se han registrado seis feminicidios, tres de los cuales ocurrieron en el distrito Gregorio Albarracín Lanchipa. La fiscal coordinadora de ese distrito, Patricia De la Cruz, informó que, además de esos tres casos, en su jurisdicción ocurrieron otros tres asesinatos de mujeres, cifra preocupante para su institución.

De la Cruz explicó que las otras muertes han sido tipificadas como homicidios calificados (2) y un homicidio simple. Para ella, el incremento de muertes de mujeres es preocupante, mencionando que en años anteriores se denunciaban hasta tres intentos de femicidios. "Pero no tuvimos tantas víctimas mortales", dijo.

En todos los casos de Albarracín, los presuntos responsables cumplen prisión preventiva, a excepción del femicidio ocurrido el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Aquella madrugada, Paulina Guadalupe Huayta Alvarado, de 48 años, fue hallada muerta en su habitación, apuñalada. Su pareja, Jaime Laura Acero, huyó del lugar y actualmente está prófugo.

Los homicidios simples pueden tener penas de seis a 20 años de cárcel, y los calificados de 15 a 35 años. En caso de los feminicidios, las sanciones van desde los 20 años hasta la cadena perpetua (si existen por lo menos dos agravantes).

Sujeto mata a su media hermana

La violencia de los crímenes contra mujeres también ha causado la indignación de la población tacneña. El último caso se registró el 30 de agosto, la víctima Fresia Quispe Taquilla fue apuñalada en reiteradas ocasiones por su medio hermano Cristian López Taquilla. Él se ensañó con el cadáver de su hermana, lacerándolo múltiples veces a pesar de que ella estaba muerta.

La fiscal señaló que, aunque el consumo de alcohol es una característica en varios de los crímenes, en los femicidios la ingesta de licor no exime de responsabilidad al culpable sino, por el contrario, agrava el caso.

Sostuvo que entiende la indignación de las personas por las muertes, pero destaca que la Fiscalía realiza todas las diligencias necesarias para lograr la justicia que se demanda.

De los 3 homicidios, en dos de ellos los victimarios fueron hombres y en uno la acusada es una mujer. La fiscal argumentó que sus colegas no advirtieron violencia de género en esos dos casos o que las muertes hayan ocurrido en un contexto de violencia familiar, hostigamiento, acoso sexual o coacción.

Fue por ese motivo que fueron calificadas como homicidios. Resaltó que los femicidios deben cumplir ciertas características: el victimario debe ser un hombre, la víctima una mujer, debe haberse dado en un contexto de violencia de género o de discriminación a la mujer, o violencia sexual, entre otros.

