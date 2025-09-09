HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      
Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido
Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     
Notas de Prensa

SUMMIC Cuenca 2025, la cumbre de las microfinanzas congregó a las mejores instituciones peruanas del sector

Del 3 al 5 de septiembre, Cuenca, Ecuador, fue sede del SUMMIC Cuenca 2025, el evento más importante de microfinanzas en América Latina y el Caribe, congregando a expertos del sector.

María Masache, Rolando Reaño, Jesús Arenas Carpio, María Hoyos, Jorge Solis, Vladimiro Vila (Presidente de la Fenacrep – Perú).
María Masache, Rolando Reaño, Jesús Arenas Carpio, María Hoyos, Jorge Solis, Vladimiro Vila (Presidente de la Fenacrep – Perú).

Del 3 al 5 de setiembre se desarrolló en Cuenca, Ecuador, el SUMMIC Cuenca 2025, considerado el evento más relevante de las microfinanzas en América Latina y el Caribe, pues reúne a expertos y líderes del sector, resaltando el papel fundamental de la alta dirección en el crecimiento sostenible de las microfinanzas, así como en la innovación de productos financieros que permitan llegar a más personas y mejorar la eficiencia de toda organización.

Durante la cita, que congregó a especialistas del sector, muchas instituciones peruanas tuvieron un rol protagónico, tal es así que el Presidente de Directorio de Caja Tacna, Sr. Jesús Arenas Carpio, quien a su vez es Presidente de Directorio de la Focmac, participó en diversas actividades y tuvo a su cargo el reconocimiento a expositores internacionales en el Curso de Alta Dirección en Estrategia y Desempeño, ello en su calidad de representante de la Focmac, en uno de los espacios más destacados de la cumbre.

La presencia institucional reafirma el compromiso de Caja Tacna con la inclusión financiera, la innovación en productos microfinancieros y el liderazgo regional en beneficio del desarrollo sostenible.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
La marraqueta: el pan que une Tacna, Chile y Bolivia, pero divide opiniones, tendría un origen europeo

La marraqueta: el pan que une Tacna, Chile y Bolivia, pero divide opiniones, tendría un origen europeo

LEER MÁS
Destituyen a secretario judicial que firmó irregularmente permisos a gobernador de Tacna cuando estaba detenido

Destituyen a secretario judicial que firmó irregularmente permisos a gobernador de Tacna cuando estaba detenido

LEER MÁS
Fiscalía pedirá 9 meses de prisión preventiva para joven que mató a su hermana en Tacna

Fiscalía pedirá 9 meses de prisión preventiva para joven que mató a su hermana en Tacna

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Suki Bendezú presenta Existir y Persistir: arte que transforma la adversidad en fuerza

Suki Bendezú presenta Existir y Persistir: arte que transforma la adversidad en fuerza

LEER MÁS
Derecho de UPAO logra acreditación internacional

Derecho de UPAO logra acreditación internacional

LEER MÁS
Estreno: “La Mar”, un homenaje a los pescadores artesanales

Estreno: “La Mar”, un homenaje a los pescadores artesanales

LEER MÁS
Pandemonium reedita de “Pureza del fuego” El famoso ufólogo Anthony Choy retorna a la poesía luego de 30 años

Pandemonium reedita de “Pureza del fuego” El famoso ufólogo Anthony Choy retorna a la poesía luego de 30 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fito Páez en Lima 2025: conoce el setlist, accesos y todo sobre su concierto en Costa 21

Bono de Guerra de más de 115 dólares en septiembre 2025: beneficiarios oficiales, fecha de pago y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

Gasolina subsidiada en Venezuela HOY: qué placa toca surtir y cronograma para llenar el tanque hasta el lunes 15 de septiembre

Notas de Prensa

Suki Bendezú presenta Existir y Persistir: arte que transforma la adversidad en fuerza

Derecho de UPAO logra acreditación internacional

Estreno: “La Mar”, un homenaje a los pescadores artesanales

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Comas: Fiscalía intervino municipalidad tras denuncia de trabajadoras obligadas a vestirse de porristas

Sí es la voz, pero...: Carlincatura satiriza cómo un investigado arremetió contra las instituciones que iban tras sus pasos

Ministro Juan José Santiváñez se pasea por Suiza mientras Fiscalía confirma su voz en audio que lo incrimina

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota