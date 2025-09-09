SUMMIC Cuenca 2025, la cumbre de las microfinanzas congregó a las mejores instituciones peruanas del sector

Del 3 al 5 de setiembre se desarrolló en Cuenca, Ecuador, el SUMMIC Cuenca 2025, considerado el evento más relevante de las microfinanzas en América Latina y el Caribe, pues reúne a expertos y líderes del sector, resaltando el papel fundamental de la alta dirección en el crecimiento sostenible de las microfinanzas, así como en la innovación de productos financieros que permitan llegar a más personas y mejorar la eficiencia de toda organización.

Durante la cita, que congregó a especialistas del sector, muchas instituciones peruanas tuvieron un rol protagónico, tal es así que el Presidente de Directorio de Caja Tacna, Sr. Jesús Arenas Carpio, quien a su vez es Presidente de Directorio de la Focmac, participó en diversas actividades y tuvo a su cargo el reconocimiento a expositores internacionales en el Curso de Alta Dirección en Estrategia y Desempeño, ello en su calidad de representante de la Focmac, en uno de los espacios más destacados de la cumbre.

La presencia institucional reafirma el compromiso de Caja Tacna con la inclusión financiera, la innovación en productos microfinancieros y el liderazgo regional en beneficio del desarrollo sostenible.