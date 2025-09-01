Cadáver de la víctima también sufrió actos de crueldad. | Fuente: Liz Ferrer / La República. | Créditos: cortesía.

El fiscal Tito Damián Mamani Pérez pedirá la prisión preventiva por nueve meses de Cristian Alonso López Taquilla, asesino confeso de su hermana Verónica Quispe Taquilla, de 32 años. El crimen ocurrió en Tacna, la madrugada del 30 de agosto. La mujer fue apuñalada 43 veces y su cadáver fue víctima de otros actos de crueldad.

La investigación por presunto homicidio calificado con crueldad continúan. El asesinato fue cometido en la cochera de la vivienda de ambos y en la vía pública, en el distrito Gregorio Albarracín. De acuerdo a testigos la joven intentaba calmar a su hermano, quien estaba iracundo y aparentemente bajo los efectos de las drogas.

Además de un cuchillo, el asesino usó un taladro, un palo y un alicate, ensañándose con el cuerpo de su hermana, a la cual despojó de todas sus prendas. El jefe de la Región Policial Tacna, Arturo Valverde Inga, declaró que en toda su carrera no había visto un crimen con tal grado de violencia.

En la vivienda se hallaron objetos que son usados para el consumo de drogas. Durante su detención, Cristian López repetía que había “sacado el demonio de su hermana”. Él permanece en el calabozo del Departamento de Investigación Criminal.