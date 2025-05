Mujer es hallada sin vida en descampado tras recoger regalo por el Día de la Madre en Tacna

Rosmery Zapana Chayña, madre de un niño de 10 años, fue hallada sin vida en Tacna tras salir de su hogar el Día de la Madre. Ante lo sucedido, las autoridades empezaron a realizar las diligencias respectivas a fin de esclarecer el móvil del crimen.

El domingo, Rosmery salió para recoger un regalo por la celebración, pero nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado en un descampado del distrito Gregorio Albarracín, presentando signos de violencia. Las autoridades investigan el caso como un posible feminicidio, dado el contexto y las circunstancias del hallazgo.

Madre de familia es encontrada sin vida tras salir a recoger regalo

El cuerpo de Rosmery presentaba lesiones en el cuerpo, lo que llevó a los agentes de la Policía Nacional y al personal del Ministerio Público a realizar diligencias en el lugar. La Fiscalía ha indicado que, por las características del ataque, se trataría de un feminicidio. El cadáver fue trasladado a la morgue para la necropsia correspondiente, mientras el caso continúa bajo investigación.

La escena del crimen dejó un detalle que no pasó desapercibido por las autoridades. Junto al cuerpo de Rosmery había un globo rojo en forma de corazón, ya que la víctima había salido a recoger un regalo. Las pertenencias de la víctima no fueron sustraídas, lo que sugiere que no se trató de un simple asalto.

Familiares exigen justicia tras lo sucedido

Rosmery era una madre dedicada y tranquila, conocida por sus vecinos en el distrito. Su muerte ha dejado a su hijo en la orfandad y ha generado un fuerte impacto entre sus seres queridos, quienes claman por justicia. En redes sociales, muchos usuarios han expresado su indignación y han pedido que se realice una investigación exhaustiva. Los familiares de Rosmery han solicitado que el caso no quede impune, destacando que no había amenazas previas conocidas.

Citan a pareja y expareja a declarar

De acuerdo a la pareja de la víctima, él tuvo una última llamada con la víctima la cual fue interrumpida por una tercera persona que se encontraba al lado de la víctima. Se sospecha que fue sorprendida en el descampado y asesinada. No se halló el arma con el que se habría cometido el crimen.

La expareja y padre de su hijo también ha sido llevado al departamento de investigación criminal para tomar su declaración. El general y jefe de la Región Policial Tacna, Arturo Valverde Inga, afirmó que la intervención de la pareja y la expareja forman parte de la investigación de este presunto feminicidio.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

