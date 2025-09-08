HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

La marraqueta: el pan que une Tacna, Chile y Bolivia, pero divide opiniones, tendría un origen europeo

El investigador chileno Christian Riveros explicó que, si bien la marraqueta es característica de Tacna, la historia del pan es más compleja y podría venir de Europa.

La marraqueta tendría un origen europeo, según precisó un experto para La República. Foto: Composición LR/JazmínCeras
La marraqueta tendría un origen europeo, según precisó un experto para La República. Foto: Composición LR/JazmínCeras

El chef peruano Giacomo Bocchio mencionó en sus redes sociales que la marraqueta es un pan característico de Tacna, a raíz del Mundial de Desayunos que realiza el streamer Ibai Llanos y la competencia entre el pan con chicharrón peruano y la marraqueta con palta chilena. La publicación causó controversia en Chile, donde también se consume ese pan.

Al respecto, el investigador tacneño Christian Riveros Arteaga aseveró que el chef Bocchio nunca dijo que la marraqueta tenga su origen en Tacna. "Lo que sí mencionó es que es un pan típico de Tacna, ¡Que no es lo mismo que decir que allí nació!", sostuvo Riveros.

PUEDES VER: Perú y Venezuela a la final del 'Mundial de desayunos': links, fecha y hora confirmada por Ibai para las votaciones

lr.pe

​¿De dónde viene realmente la marraqueta?

Según Riveros, ​la historia de la marraqueta es un poco más compleja y, al parecer, cruza fronteras. Aunque hay varias teorías, la más aceptada es que su origen se remonta a Europa, en Francia o Bélgica.

Marraqueta tacneña. Foto: Difusión

Marraqueta tacneña. Foto: Difusión

Detalló que el historiador chileno Vicuña Mackenna menciona en una de sus obras que la marraqueta fue creada en 1810, en la panadería del español Ambrosio Gómez. Otra versión indica que los creadores fueron los hermanos Marraquette, panaderos franceses en Valparaíso (Chile) a principios del siglo XX.

PUEDES VER: Ibai Llanos queda sorprendido luego de probar ceviche con tiradito y dice que no hay algo mejor: "Qué cosa más buena"

lr.pe

¿Dónde podemos encontrar la marraqueta?

La marraqueta tacneña es crocante, pequeña (en comparación a la chilena) y se consume con el picante. Además, suele acompañarse de aceituna o palta en los desayunos. En el norte del país, en ciudades como Chiclayo, también se consume, pero con otra versión y con otros acompañamientos.

Marraqueta chilena. Foto: Difusión

Marraqueta chilena. Foto: Difusión

Riveros señaló que durante la ocupación chilena en la Guerra del Pacífico, el abastecimiento de alimentos era controlado, y para poder incrementar el volumen de la masa en el pan, los panaderos tacneños le agregaban más agua, lo que le dio una contextura crocante, rasgo de marraqueta tacneña.

Marraqueta boliviana. Foto: Difusión

Marraqueta boliviana. Foto: Difusión

En Bolivia también se puede encontrar marraqueta. Incluso la Federación de Trabajadores Asalariados en Harina, propuso cambiar nombre a la calle Tarija (donde se encuentran la sede de la federación) como ​Calle Marraqueta, por el pan. En el 2006, la marraqueta fue declarada Patrimonio Cultural e Histórico de la ciudad de La Paz.

"Lo cierto es que llegó a nuestras tierras sudamericanas a través de inmigrantes y se adaptó a los gustos y procesos locales, convirtiéndose en un ícono de la mesa chilena y, sí, también muy apreciada en Tacna y otras regiones. Es un pan que ha conquistado paladares en muchos lugares, y su origen es un fascinante viaje culinario", concluyó el investigador.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

LEER MÁS
¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

LEER MÁS
Perú y Venezuela a la final del 'Mundial de desayunos': links, fecha y hora confirmada por Ibai para las votaciones

Perú y Venezuela a la final del 'Mundial de desayunos': links, fecha y hora confirmada por Ibai para las votaciones

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Choferes de Nueva América piden ayuda al Mininter tras muerte de compañero: "Cumplimos con los pagos, pero nos siguen matando"

Choferes de Nueva América piden ayuda al Mininter tras muerte de compañero: "Cumplimos con los pagos, pero nos siguen matando"

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

LEER MÁS
MML anuncia construcción de puente en Javier Prado: obras iniciará a fin de año en dos calles de San Isidro

MML anuncia construcción de puente en Javier Prado: obras iniciará a fin de año en dos calles de San Isidro

LEER MÁS
Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Enfermeras de EsSalud acatan paro indefinido: más de 60.000 profesionales paralizan en hospitales del Perú

Enfermeras de EsSalud acatan paro indefinido: más de 60.000 profesionales paralizan en hospitales del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Sociedad

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Cusco: policía atropella y mata a vecino de Ttio; familia denuncia presunto encubrimiento

Es peruana, viajó a EEUU por miedo al terrorismo y ahora triunfa con un food truck en Nueva York

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota